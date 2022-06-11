CANLI: Anadolu Efes - Fenerbahçe

ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: Anadolu Efes - Fenerbahçe
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11 Haziran 2022 18:57
ING Basketbol Süper Ligi final serisi 3. maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe karşılaşıyor.

3. PERİYOT

ANADOLU EFES: 52
FENERBAHÇE BEKO: 50

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Eşleşmede ev sahibi olduğu ilk maçı 85-76, ikinci müsabakayı da 93-78 kazanan Fenerbahçe Beko, seride 2-0 önde bulunuyor.

Sarı-lacivertli takım bu kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Anadolu Efes'in salondan galip ayrılması durumunda ise serinin dördüncü maçı 13 Haziran Pazartesi günü yapılacak.

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