CANLI: Anadolu Efes - Fenerbahçe

ING Basketbol Süper Ligi final serisi 3. maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe karşılaşıyor.
3. PERİYOT
ANADOLU EFES: 52
FENERBAHÇE BEKO: 50
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Eşleşmede ev sahibi olduğu ilk maçı 85-76, ikinci müsabakayı da 93-78 kazanan Fenerbahçe Beko, seride 2-0 önde bulunuyor.
Sarı-lacivertli takım bu kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Anadolu Efes'in salondan galip ayrılması durumunda ise serinin dördüncü maçı 13 Haziran Pazartesi günü yapılacak.
3. PERİYOT
ANADOLU EFES: 52
FENERBAHÇE BEKO: 50
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ
Eşleşmede ev sahibi olduğu ilk maçı 85-76, ikinci müsabakayı da 93-78 kazanan Fenerbahçe Beko, seride 2-0 önde bulunuyor.
Sarı-lacivertli takım bu kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Anadolu Efes'in salondan galip ayrılması durumunda ise serinin dördüncü maçı 13 Haziran Pazartesi günü yapılacak.
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