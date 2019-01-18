  •  
    RESMİ - İmzalar atıldı, rekor transfer açıklandı
  •  
    G.Saray'dan bir sürpriz daha var; Emre Çolak!..
  •  
    Sevilla Fenerbahçe'den istedi; "Onu bize verin"
  •  
    Süper Lig'de 24 saatte 10 sansasyonel transfer
  •  
    G.Saray'ın transferdeki 20 rekor oyuncu satışı

CANLI | Anadolu Efes - Darüşşafaka

EuroLeague'in 19. haftasında Anadolu Efes ile Darüşşafaka karşı karşıya geliyor.

Kaynak: Sporx.com
CANLI | Anadolu Efes - Darüşşafaka
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2019 20:29
Anadolu Efes ile Darüşşafaka Tekfen, EuroLeague'in 19. hafta mücadelesinde 18 Ocak Cuma günü karşı karşıya geliyor.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN!

ANADOLU EFES: 59
DARÜŞŞAFAKA: 34

3. PERİYOT

Ligdeki 18 maçta 12 galibiyet ve 6 mağlubiyet alan Anadolu Efes, dördüncü sırada bulunuyor.

Darüşşafaka Tekfen ise 2 galibiyet ve 16 mağlubiyet ile 16. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 93-88 kazanmıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için