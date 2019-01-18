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ANADOLU EFES: 59

DARÜŞŞAFAKA: 34

Anadolu Efes ile Darüşşafaka Tekfen,'in 19. hafta mücadelesinde 18 Ocak Cuma günü karşı karşıya geliyor.Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.Ligdeki 18 maçta 12 galibiyet ve 6 mağlubiyet alan Anadolu Efes, dördüncü sırada bulunuyor.Darüşşafaka Tekfen ise 2 galibiyet ve 16 mağlubiyet ile 16. sırada yer alıyor.İki takım arasında ligin ilk yarısında Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 93-88 kazanmıştı.