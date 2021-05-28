ANADOLU EFES: 71

CSKA MOSKOVA: 55

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Basketbol'de Final Four heyecanı, Almanya'nın Köln kentinde başladı.Temsilcimiz, Lanxess Arena'da yarı finalin bir ayağındaile karşı karşıya geliyor.Dörtlü Final'in ilk maçında kozlarını paylaşan Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Avrupa Ligi'nde 26. kez birbirlerine rakip oldu.İki takım arasında bu organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 25 maçın 20'sini CSKA Moskova, 5'ini ise Anadolu Efes kazandı.Bu sezonun ilk yarısında Rusya'da oynanan mücadeleyi CSKA Moskova 100-65 üstün tamamladı. İkinci yarıda İstanbul'da yapılan müsabakada ise Anadolu Efes rakibine 100-70 üstünlük kurdu.