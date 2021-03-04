CANLI: Anadolu Efes - CSKA Moskova

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Rusya'nın CSKA Moskova takımını konuk ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başladı.
ANADOLU EFES: 31
CSKA MOSKOVA: 13
*2. çeyrek oynanıyor...
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ANADOLU EFES'İN SON DURUMU
Lacivert-beyazlı ekip, THY Avrupa Ligi'nde iyi başlayamadığı sezonda son 11 müsabakanın 9'unu kazanarak çıkış yakaladı. Bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 16 galibiyet, 10 mağlubiyetle haftaya 5. sırada girdi.
Bir maçı eksik olan Rusya temsilcisi ise 18 galibiyet, 8 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Rusya'da oynanan maçı CSKA Moskova 100-65 kazanmıştı.,
ANADOLU EFES: 31
CSKA MOSKOVA: 13
*2. çeyrek oynanıyor...
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR; TIKLAYIN!
ANADOLU EFES'İN SON DURUMU
Lacivert-beyazlı ekip, THY Avrupa Ligi'nde iyi başlayamadığı sezonda son 11 müsabakanın 9'unu kazanarak çıkış yakaladı. Bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 16 galibiyet, 10 mağlubiyetle haftaya 5. sırada girdi.
Bir maçı eksik olan Rusya temsilcisi ise 18 galibiyet, 8 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Rusya'da oynanan maçı CSKA Moskova 100-65 kazanmıştı.,