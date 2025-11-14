14 Kasım
Finlandiya-Malta
0-0DA
14 Kasım
Slovakya-Kuzey İrlanda
22:45
14 Kasım
Lüksemburg-Almanya
22:45
14 Kasım
Hırvatistan-Faroe Adaları
22:45
14 Kasım
Cebelitarık-Karadağ
22:45
14 Kasım
Polonya-Hollanda
22:45

CANLI: Anadolu Efes - Bayern Münih

Anadolu Efes, Euroleague'in 11. haftasında Antalya'da Bayern Münih'i konuk ediyor.

calendar 14 Kasım 2025 19:52 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2025 20:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 11. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Antalya'da karşı karşıya geliyor.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI SKOR

ANADOLU EFES: 42
BAYERN MÜNİH: 34

1.Çeyrek Sonucu: 19-14
2.Çeyrek Sonucu: 42-34

(DEVRE)


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
