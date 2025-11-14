Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 11. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Antalya'da karşı karşıya geliyor.
Antalya Spor Salonu'nda oynanan mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI SKOR
ANADOLU EFES: 42
BAYERN MÜNİH: 34
1.Çeyrek Sonucu: 19-14
2.Çeyrek Sonucu: 42-34
(DEVRE)
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
