CANLI: Anadolu Efes - Baskonia

THY EuroLeague'in 12. haftasında Anadolu Efes, Baskonia ile karşı karşıya geliyor.

Haber; Sporx.com
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CANLI: Anadolu Efes - Baskonia
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04 Aralık 2020 19:23
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY EuroLeague 12. hafta maçında İspanya temsilcisi TDS Baskonia'yı konuk ediyor.

Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, oynadığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı. TDS Baskonia ise ligde çıktığı 10 müsabakanın 5'ini kazanırken, 5'inde mağlup oldu.

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ANADOLU EFES: 50
BASKONIA: 72

*Dördüncü çeyrek oynanıyor...




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