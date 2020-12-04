Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY EuroLeague 12. hafta maçında İspanya temsilcisi TDS Baskonia'yı konuk ediyor.
Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, oynadığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı. TDS Baskonia ise ligde çıktığı 10 müsabakanın 5'ini kazanırken, 5'inde mağlup oldu.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR; TIKLAYIN!
ANADOLU EFES: 50
BASKONIA: 72
*Dördüncü çeyrek oynanıyor...
Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, oynadığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı. TDS Baskonia ise ligde çıktığı 10 müsabakanın 5'ini kazanırken, 5'inde mağlup oldu.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR; TIKLAYIN!
ANADOLU EFES: 50
BASKONIA: 72
*Dördüncü çeyrek oynanıyor...