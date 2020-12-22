CANLI: Anadolu Efes - Barcelona

Anadolu Efes THY EuroLeague'in 16. haftasında İspanya temsilcisi Barcelona'yı ağırlıyor.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
CANLI: Anadolu Efes - Barcelona
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Aralık 2020 20:29
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk ediyor.

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.30'da başladı.

ANADOLU EFES: 18
BARCELONA: 24

*İkinci çeyrek oynanıyor...

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN

Organizasyonda bu sezon istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes, Barcelona'yı mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Avrupa Ligi'nde 7 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, averajla 10. sırada yer alıyor.

Yaptığı maçların 11'ini kazanan ve 4'ünü kaybeden Barcelona ise ikinci basamakta bulunuyor.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için