CANLI: Anadolu Efes - AX Armani Exchange Milan

Anadolu Efes, play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında AX Armani Exchange Milan ile karşılaşıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CANLI: Anadolu Efes - AX Armani Exchange Milan
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26 Nisan 2022 20:29
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY EuroLeague play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı konuk ediyor.

CANLI:

ANADOLU EFES: 29
AX ARMANI EXCHANGE MILAN: 26

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Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği seride ilk iki maç İtalya'da oynandı. Anadolu Efes ilk maçı 64-48 kazanarak seride 1-0 öne geçerken, İtalyan ekibi ikinci müsabakadan 73-66 üstün ayrıldı ve durumu 1-1 yaptı.

Bu serinin kazananı, Dörtlü Final'de Olympiakos-Monaco eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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