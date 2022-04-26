CANLI: Anadolu Efes - AX Armani Exchange Milan

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY EuroLeague play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı konuk ediyor.
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ANADOLU EFES: 29
AX ARMANI EXCHANGE MILAN: 26
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Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği seride ilk iki maç İtalya'da oynandı. Anadolu Efes ilk maçı 64-48 kazanarak seride 1-0 öne geçerken, İtalyan ekibi ikinci müsabakadan 73-66 üstün ayrıldı ve durumu 1-1 yaptı.
Bu serinin kazananı, Dörtlü Final'de Olympiakos-Monaco eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
CANLI:
ANADOLU EFES: 29
AX ARMANI EXCHANGE MILAN: 26
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Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği seride ilk iki maç İtalya'da oynandı. Anadolu Efes ilk maçı 64-48 kazanarak seride 1-0 öne geçerken, İtalyan ekibi ikinci müsabakadan 73-66 üstün ayrıldı ve durumu 1-1 yaptı.
Bu serinin kazananı, Dörtlü Final'de Olympiakos-Monaco eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.