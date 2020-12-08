CANLI: Anadolu Efes - ASVEL

THY Euroleague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, 5. hafta erteleme maçında Fransa'nın ASVEL takımını konuk ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Anadoluefessk.org
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CANLI: Anadolu Efes - ASVEL
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08 Aralık 2020 20:27
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 5. hafta erteleme maçında Fransa temsilcisi ASVEL'i konuk ediyor.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başladı. İki takım arasında 23 Ekim'de oynanması gereken karşılaşma, ASVEL'deki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti.

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CANLI SKOR;

ANADOLU EFES: 23
ASVEL: 23

2. PERİYOT OYNANIYOR...




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