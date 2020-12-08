CANLI: Anadolu Efes - ASVEL

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 5. hafta erteleme maçında Fransa temsilcisi ASVEL'i konuk ediyor.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başladı. İki takım arasında 23 Ekim'de oynanması gereken karşılaşma, ASVEL'deki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti.
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ANADOLU EFES: 23
ASVEL: 23
2. PERİYOT OYNANIYOR...
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başladı. İki takım arasında 23 Ekim'de oynanması gereken karşılaşma, ASVEL'deki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN!
CANLI SKOR;
ANADOLU EFES: 23
ASVEL: 23
2. PERİYOT OYNANIYOR...