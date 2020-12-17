Euroleague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 15. hafta karşılaşmasında AX Armani Exchange Milan'ı konuk ediyor.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başladı.
ANADOLU EFES: 52
ARMANI MILAN: 52
*Dördüncü çeyrek oynanıyor...
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Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde bu sezon 14 karşılaşmaya çıkarken 7 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşadı.
Bir maçı eksik AX Armani Exchange Milan ise 8 galibiyet aldı, 5 kez mağlup oldu.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başladı.
ANADOLU EFES: 52
ARMANI MILAN: 52
*Dördüncü çeyrek oynanıyor...
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN!
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde bu sezon 14 karşılaşmaya çıkarken 7 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşadı.
Bir maçı eksik AX Armani Exchange Milan ise 8 galibiyet aldı, 5 kez mağlup oldu.