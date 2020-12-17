CANLI: Anadolu Efes - Armani Milan

Anadolu Efes, EuroLeague'in 15. hafta karşılaşmasında AX Armani Exchange Milan ile karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com
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CANLI: Anadolu Efes - Armani Milan
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17 Aralık 2020 20:30
Euroleague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 15. hafta karşılaşmasında AX Armani Exchange Milan'ı konuk ediyor.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başladı.

ANADOLU EFES: 52
ARMANI MILAN: 52

*Dördüncü çeyrek oynanıyor...

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Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde bu sezon 14 karşılaşmaya çıkarken 7 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşadı. 

Bir maçı eksik AX Armani Exchange Milan ise 8 galibiyet aldı, 5 kez mağlup oldu.



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