CANLI: Anadolu Efes - Alba Berlin

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Almanya'nın Alba Berlin takımını ağırlıyor.

Haber; AA
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CANLI: Anadolu Efes - Alba Berlin
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12 Ocak 2021 20:29
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 19. haftasında Almanya'nın Alba Berlin takımını konuk ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başladı.  

Ligde 18 maçta 9'ar galibiyet ve yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, haftaya 11. sırada girdi.Alman ekibi ise 7 galibiyet, 11 yenilgi ile 14. sırada yer alıyor.

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ANADOLU EFES: 36
ALBA BERLİN: 44

*Üçüncü çeyrek oynanıyor...

- Avrupa'da 705. maçına çıktı.

Anadolu Efes, Alba Berlin karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 705. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 704 karşılaşmada 397 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 457. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 456 karşılaşmada 240 galibiyet alırken, 216 kez ise salondan mağlup ayrıldı.



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