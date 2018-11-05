CANLI | Ampute Milli Takımı, dünya şampiyonluğu için sahada!

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Turkcell'in ana sponsorluğundaki Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Meksika'da gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda birinci olması halinde Avrupa şampiyonluğunun ardından tarihinin en büyük başarısına imza atacak.

Grubunda Kenya'yı 4-1, Liberya'yı hükmen 3-0 ve ABD'yi 5-1 mağlup ederek adını ikinci tura yazdıran milliler, bu turda İrlanda'yı 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Rusya'yı 5-1 mağlup eden milli takım, yarı finalde ev sahibi Meksika'yı da 4-0'lık skorla geçerek finalde mücadele hakkı elde etti.

, Dünya Kupası finalindeile karşı karşıya geliyor.