CANLI | Ampute Milli Takımı, dünya şampiyonluğu için sahada!

Ampute Milli Takımımız, Dünya Kupası finalinde Angola ile karşı karşıya geliyor
05 Kasım 2018 04:42
Ampute Milli Takımımız, Dünya Kupası finalinde Angola ile karşı karşıya geliyor.

TÜRKİYE: 0

ANGOLA: 0

İkinci yarı oynanıyor.

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR! TIKLAYIN

Turkcell'in ana sponsorluğundaki Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Meksika'da gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda birinci olması halinde Avrupa şampiyonluğunun ardından tarihinin en büyük başarısına imza atacak.

Grubunda Kenya'yı 4-1, Liberya'yı hükmen 3-0 ve ABD'yi 5-1 mağlup ederek adını ikinci tura yazdıran milliler, bu turda İrlanda'yı 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Rusya'yı 5-1 mağlup eden milli takım, yarı finalde ev sahibi Meksika'yı da 4-0'lık skorla geçerek finalde mücadele hakkı elde etti.
Galeri Icon Foto Galeri