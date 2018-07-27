Hazırlıklarında İsviçre kampını tamamlayan ve ardından çalışmalarına İstanbul'da devam eden Fenerbahçe, İzmir'de Altınordu'nun konuğu oluyor.
Bornova Stadı'nda saat 21.00'de başlayan maç, TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor.
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ALTINORDU 0-1 FENERBAHÇE
GOL: 63' Mehmet Murat (KK)
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ: Kameni, Dirar, Yiğithan, Burak, Uygar, Ozan, Josef, Mehmet Ekici, Samed, Mahsun, Ahmethan
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Bornova Stadı'nda saat 21.00'de başlayan maç, TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN!
ALTINORDU 0-1 FENERBAHÇE
GOL: 63' Mehmet Murat (KK)
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ: Kameni, Dirar, Yiğithan, Burak, Uygar, Ozan, Josef, Mehmet Ekici, Samed, Mahsun, Ahmethan
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın