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Canlı | Altınordu - Fenerbahçe

Altınordu Fenerbahçe arasında yapılacak hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Yapılacak dostluk maçında iki takım taraftarları da maçı aynı tribünde izleyecek.

Canlı | Altınordu - Fenerbahçe
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27 Temmuz 2018 20:14
Hazırlıklarında İsviçre kampını tamamlayan ve ardından çalışmalarına İstanbul'da devam eden Fenerbahçe, İzmir'de Altınordu'nun konuğu oluyor.

Bornova Stadı'nda saat 21.00'de başlayan maç, TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

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ALTINORDU 0-1 FENERBAHÇE

GOL: 63' Mehmet Murat (KK)

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ: Kameni, Dirar, Yiğithan, Burak, Uygar, Ozan, Josef, Mehmet Ekici, Samed, Mahsun, Ahmethan

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