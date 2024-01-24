Canlı altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 24 Ocak 2024 Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar?

Altın fiyatları, doların gerilemesiyle yükselirken yatırımcılar bu hafta faiz kararlarını açıklayacak merkez bankalarını ve ABD'de açıklanacak ekonomik verileri izleyecekler. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.34 yükselerek 2,028.27 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.3 artışla 2,027.50 dolara yükseldi.

Gram altın, alış 1.959 TL, satış 1.975 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.963 TL. 12 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın, 24 Ocak 2024 Salı günü 19.750 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın, alış 3.284 TL, satış 3.351 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 3.329 TL. 22 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını, alış 13.518, satış 13.655 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 13.565 TL. 90 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın, alış 6.570 TL, satış 6.704 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 6.659 TL. 45 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın, alış 13.270 TL, satış 13.404 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 13.318 TL. 86 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın, alış 13.245, satış 13.379 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 13.289 TL. 90 TL yükseliş gerçekleşti.

Ekonomi uzmanlarının 24 Ocak 2024 altın yorumları: Gram altında sıkışık seyir bu haftaya başlarken de devam ediyor. Türk Lirası tarafında yaşanan değer kaybı aynı zaman içinde ons altında da geri çekilme yaşanması ile birlikte gram altında fiyat hareketleri sınırlı kalıyor. Bugün kurda sınırlı yükseliş beklentisi ile ons altında yatay fiyatlama bekliyoruz.

Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1975TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1985TL ve 1990TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1970TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1960TL ve 1950TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.