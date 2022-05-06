CANLI: Ali Koç konuşuyor

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, basın toplantısında konuşuyor."Aylardır sistematik bir şekilde ortaya konan 2010-2011 şampiyonluğuna dair söylemler... Zaman zaman eylemlerle muhatap oluyoruz. 30 Nisan Cumartesi günü oynanan maçta yaşananlar biz Fenerbahçeliler'in tahammül sınırlarını aşmıştır. Bir takımın 38 yıl sonra şampiyonluğu, veya herhangi bir takımın şampiyonluğu bizi ilgilendirmez. Ancak hiçbir başarı ve şampiyonluk hukuku ve kuralları çiğnemeye, başka kulüplere dil uzatma hakkını kimseye vermez. Kazanmanın da, kaybetmenin de, rekabet etmenin de bir asaleti vardır. Saygı bekliyorsanız, saygılı olmayı da bileceksiniz.""3 ayrı bilgilendirme yapmak istiyoruz; Bunlardan ilki sayın Cumhurbaşkanımızın konuya dair görüşleri. Sayın Cumhurbaşkanımızın, onun liderliğinde bu terör örgütüyle verilen bir mücadele var. 'Fenerbahçe, bu sürecin en büyük mağdurlarından biri' diyor. Cumhurbaşkanımız, Fenerbahçe'nin, bu vatanın bu örgütten kurtulması için mücadele verdiğini söylemiştir. FETÖ'nün yargı marifetiyle Türk futbolunu dizayn etmeye çalışması, Fenerbahçe sayesinde başarısızlığa uğramıştır diyor. Fenerbahçe, kendi mücadelesini vermekle kalmıyor, bu vatanın bu örgütten kurtarılması için mücadele vermiştir diyor.""İkinci bilgi; 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde yayınlanan içeriğe bakalım; 15 Temmuz'a giden yolda, sözde şike davası da bu adımlardan birisi olarak ifade ediliyor. 15 Temmuz ile 3 Temmuz bağı alenen ortada sergileniyor Cumhurbaşkanlığı internet sitesi tarafından. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü adlı, önsözünü Fenerbahçe Kongre Üyesi olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yazdığı kitaptır. 2010 yılında HSKY'nın yapısında yapılan değişikliği seçimle belirlenen üye koltukları örgüt ele geçirmiştir. Bu sayede yargıtay üyelerinnin büyük bir kısmını belirlemiştir. Örgüt, hukuksuz bir şekilde yürütülen Ergenekon, Balyoz, Oda TV, şike gibi kumpas davaları ile sansasyon yaratmıştır diyor. Sayın İçişleri Bakanına da şundan teşekkür etmemiz lazım; kutlamalarda 38 yıl sonra gelen şampiyonluğu ifade etmiştir. Aslında gerçekleri bir kez daha teyit etmişti. Kongre üyemiz olarak bizi ne kadar üzse de o görüntüler, buradan çıkaracağımız bir pozitif bir geri bildirim olabilir.""Trabzonspor'un yöneticilerine sesleniyorum; 8 şampiyonluğunuz olduğunu ne kadar iddia ederseniz edin, hayal dünyasında yaşarken, size gerçekleri hatırlatayım; Önce yurt içindeki davaları hatırlatayım; 3 Temmuz sözde şike davası için verilen yargıtay kararı var. Fenerbahçe'ye saldıranların yargılandığı kumpas davasının kararları var. Devletimizin duruşu bir gram sapma yok. Mahkemelerin kararı, hepsinin ortak paydası; 3 Temmuz'un bir FETÖ operasyonu olduğu. Bu gerçek tüm mahkemelerce kanıtlanmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanı, İçişleri: Meclisi, İktidarı, Muhalefeti tarafından kabul görmüştür, siz hariç.""Söz konusu kulübün başvurduğu her kapıdan reddedildiğini hatırlatayım; CAS, UEFA, FIFA, İsviçre federal mahkemesi kararları. Gidebileceğini her mahkemeye gittiniz, kapı kapı dolaştınız. Yurt içinde ve yurt dışında avukatlara dünyanın parasını harcadınız. Hatta bazı avukatların FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. Havaalanı banklarından yorgun fotoğraf servis ettiniz. Camianızda sahte umut pompaladınız. Hayali şampiyonluk vadeden yöneticiler gördük. Hiçbir girişimden istediğiniz sonucu alamadınız. Haklı değilsiniz çünkü, alsaydınız kupa bu müzede durmuyordu. 8 şampiyonluğunuzda bir kupanız eksik olacak, nasıl yerini dolduracaksınız bilmiyorum. Fiziken o kupa sizin yanınızda olmayacak. Bu hukuki gerçeklere rağmen, 2010-2011 şampiyonuyuz diyerek kendinizi kandırıyorusunuz. Size tavsiyem camianızı gerçeklere alıştırın.""Silah namlusu ucunda Fenerbahçe'yi temsil eden bir görselle tüm Türkiye'ye mesaj verdiniz, 7 yıl önce içinde 39 kişinin olduğu Fenerbahçe Takım Otobüsü'ne hem de Trabzon il sınırında yapılan, herkesi öldürmeye çalışan, belki de ülkemizi karıştırmayı hedefleyen, bize göre burada da FETÖ'nün parmağı var ve hala faili meçhulu olan, Türkiye'de faili meçhul olaylar var ama bu derece önemli bir olayda yok. Açtığınız pankart ile bu olaya sahip çıktınız. Konusu suç teşkil eden, bu pankartı oraya asanlar, bu cesareti nereden buluyorsunuz, amacınız nedir? Kulüp yönetiminin bu durumdan haberinin olmaması söz konusu değildir. Federasyon temsilcisinin haberi olmaması, üstlerine bilgi vermemesi mümkün değildir. O sürecin nasıl işlediğini biz de biliyoruz.""Bu yapılan kural ve hukuk tanımazlığın kendini ayrıcalıklı hissetmenin bir başka örneğidir. Kendi taraftarına silahsız sevinin çağrısında bulunup, o maçta silahlı bir pankart asmak tam bir akıl tutulmasıdır. Hiç mi sorumlu, aklı selim insan yoktu o gün orada?""Bizim stadyumda 12 yaşında bir çocuk, yabancı dilde Ferdi formanı alabilir miyim yazdığı pankart ne dediği anlaşılmadığı için alınmamıştır. Bir de bu devasa paçavra pankarta bakın. Şimdi İstanbul'da istinasız uygulanan kurallar, söz konusu Trabzon olunca kural tanımazlık acaba bizim bilmediğimiz bir kural mı var. Emniyetin kuralları şehirlere göre farklı mı işliyor? Oradaki yetkililer kuralları uygulama konusunda çekiniyor ya da korkuyorlar mı? Çekiniyorlarsa kimden çekiniyorlar?"