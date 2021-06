CANLI: Ali Koç konuşuyor

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN...

"REKOR KIRDIK"



"Bayram Markel kardeşimiz boksta olimpiyat kotasını aldı, rakamımız 19'e çıktı. 25 diyorlar, 22'ye razıyız. Zaten rekor kırdık"



"AFFEDİLMEYE KARŞI DEĞİLİM"



"İki kongre üyemizle yollarımızı ayırdık, ihraç kararı verildi. İhraç edilen üyeleri yeniden kazandırmak istiyoruz. Hayatta herkes ikinci şansı hak eder, ben böyle bir affedilme konusuna karşı değilim."



"BİR KİŞİ VARDI, O DA İSTİFA ETTİ"



"Bizler ne yaptık ihraç konusunda? Biz geldiğimiz zaman ihraç kararları vardı. 25 kişinin FETÖ dosyası vardı, 7 üyemizin diğer dosyaları vardı. Bizim yönetim anlayışımızda mecbur kalmadıkça bu yolda ilerlemek var. Bizim yaptığımız bir şikayet vardı, o kişi de zaten soruşturması başlamadan istifasını verdi."



Kendini bilmez açıklamalar, dengesiz, tutarsız, intikam isteği ile bezenmiş tehditkar, çirkin uslüp, kibir, parmak sallamalar...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün olağan genel kurulunda açıklamalarda bulunuyor."30-35 sayfalık bir konuşma metnim var ama bu konulara hiç girmeyeceğim."3 yıl evvel burada büyük bir coşkuyla başkan olduk. 20 yıllık bir başkanlık ve yeni bir aday olan ben kazandım. O gün demokrasi şöleni açısından çok iyi bir sınav verdik camia olarak. Sizlerin çok büyük beklentileri vardı, bizim de öyle... Bu geçirdiğimiz zorlu 3 senede, niyetlerimizin, emeklerimizi, çabalarımızın, hedeflerimizin, kalbimizin karşılığını ne yazık ki alamadık.Futbol dışı tüm branşlarda başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Finallere kaldık. Diğer rakiplerimize oranla başarılı sonuçlar aldık, elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı söyleyebilirim.Futbolda istediklerimiz olmadı, seçtiğimiz hocalar, onlarla yapmak istediklerimiz olmadı. Beklenti çok yüksekti, hele ilk sene yaşadığımız hayal kırıklığı büyük üzüntülere, acılara sebebiyet verdi.İlk defa kötü bir süreç yaşanmıyor, bunu en kısa süre içerisinde telafi edeceğimizi söyleyebilirim. Bugüne kadar hiç bir şey vaad etmedim ama bu kez size bir söz veriyorum; 3 yılın bize kattığı sıkıntılar bize çok şey kattı. Yepyeni bir sayfa açıyoruz. Her zamankinden daha fazla motiveyiz, hırslıyız.Önümüzdeki sezondan başlamak üzere hepimizin mutlu olacağı bir dönem yaşayacağız. Zaman zaman suçluyorsunuz, masaya yumruğunuzu vurmuyorsunuz diyorsunuz, haklı olabilirsiniz ama Sivas maçında yaşadığımız hayal kırıklığı yaşamasaydık doğru hareketle şampiyon olabildiğimizi herkese gösterecektik.Şampiyonluğun sadece sahada yakalandığı günlere göreceğiz. O zamana kadar da değişim başlamıştır. Belirli başlı kulüpler istediği gibi eskisi kadar kuvvetli değildir, talepkar değildir. Ben bunu görüyorum ama daha da gidecek yolumuz var.Samandıra bambaşka olacak, görmeyi arzu ettiğiniz o hırsı Samandıra'ya öyle bir aşılayacağız ki bunun yansımalarını sahada göreceksiniz.İlk senemiz çok kötüydük, ikinci senemiz de 21. haftaya kadar yarışa ortaktık, sonrasında neler olduğunu herkes biliyor. Bu sene ise Sivasspor maçını kazansaydık ne dünkü gibi konuşmalar olurdu, ne de önümüze bakarken herhangi bir karamsarlıkla karşılaştırdık."Biz önümüzdeki sene şampiyon olmak zorundayız, Allah'ın izniyle de şampiyon olacağız"Birlik, beraberlik her zaman fayda sağlamıştır, fayda sağlamaya da devam edecektir. Ben ve arkadaşlarım sayın Aziz Yıldırım'a hiçbir zaman saygısızlık etmedim. Hiçbir zaman "eski başkan" demedik, saygıda kusur etmedik. Göreve geldiğimiz günden bu yana iletişim kurmaya çalıştık, 3 Temmuz ile ilgili istişare etmeye ihtiyaç duyduk. Biz ayrı kulvarda çalıştık, onlar ayrı kulvarda çalıştı.Dünden bu yana büyük bir ikilem yaşıyorum. Fenerbahçe TV'de Aziz Yıldırım'ın konuşmalarının tamamını yayınladık. Fenerbahçe TV'de konuşmanın hepsini kesmeden yayınladık. Bu sadece duyduğumuz saygının göstergesi değil, aynı zamanda kendimize duyduğumuz özgüvenin işaretidir.Eyüp Yeşilyurt'un çekilme sebebi bu adaylık sürecinde yaşadıkları "Ali Koç nefretiyle" doldurulmasıdır. Çıkın karşımıza diyorlar, çıkmıyorlar. Buradaki asıl hedef yıpratalım, yıpratalım, yıpratalım. Bu zihniyette olan insanların Fenerbahçe'ye faydası olamazFenerbahçe'de bir PYK var; Paralel Yönetim Kurulu. Bu arkadaşlar, federasyona gidiyorlar, konuşuyorlar. Acaba TFF'ye gittikleri zaman çok sevdikleri Fenerbahçe'nin 28. şampiyonluk talebi için konuşuyorlar mı, harcama limitleri için konuşuyorlar mı, bizim hakkımızı savunuyorlar mı yoksa Fenerbahçe'ye iyi mi yapıyorsunuz diyorlar. Yoksa "Aman 28. şampiyonluğu onaylamayın, biz geleceğiz" mi diyorlar. Bu nasıl bir Ali Koç nefreti.Şehir dışından dernekler, kongre üyeleri bir sürü gelenler oldu, ziyaret ediyorlar. İki tane konuyla karşı karşıyayım. Bir taraf diyor ki; gereken cevabı vermezseniz hakkımızı helal etmeyiz. Bir taraf da diyor ki; Aklını kaybetmiş bir durum sergileyen insanlara cevap vermek için Fenerbahçe'yi küçük düşürmeyin.Ben artık kırgın değilim, kızgınım ve Aziz Yıldırım beni kızdırmanın nelere mal olabileceğini görememiş durumda. Aziz Yıldırım'ın buraya gelmesini çok isterdim.Abdullah Bey ile her türlü lokantaya, sıra gecesine gidiyorsunuz, buraya mı gelemiyorsunuz. Hatta sizin Abdullah Bey ile ne işiniz var, birbirinizin en kutsalına küfür ettikten sonra.."Çok isterdim buraya gelme nezaketini ve cesaretini göstermesini. Hep saygı gösterdim! Neden bu saygıyı gösterdim? 2015'ten sonra görüş ayrılıklarımız olmasına rağmen... Buraya 20 yıl başkanlık yapan birine saygı duyarım ama benim için artık bu geride kaldık. Benim için artık sadece Aziz Yıldırım'sınız"Aziz Yıldırım, kendini Fenerbahçe'nin sahibi görüyor, hatta üstünden görüyor. Kendinizi böyle gösteriyorsunuz ama artık kulübe zarar veriyorsunuz. 3 yıl önceki seçim sonuçlarını artık hazmetmeniz lazım.""Bu yaptığınız hazımsızlık.... Aziz Yıldırım artık haddini aştı.İntikamınızı benim başkanlık dönemim bitince alın. Bana olan husumetiniz kulübe zarar vermektedir. Koskoca efsane başkan bizi SPK'ya şikayet ediyor. SPK nerede biliyor musunuz? Biz gelir gelmez Fenerium'un değerini șișirdiniz diye uğraştık onlarla.Ortak bir yakınımıza 'Ölmeden intikamımı alacağım' diyormuşsunuz. Yaptığınız özel toplantılarda, benim bir FETÖ projesi olduğumu söylediniz. Yazıklar olsun size."Ben sizinle havada, karada, suda her yerde mücadele ederim ama kulübe zarar vermeyin. Keşke akil insan olsaydınız. Ama sizin ihtiraslarınız bu kulübün önüne geçmiş.Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Birleştirici olmaya çalışırken... Görünen o ki önümüzdeki sezon her kötü sonuçtan sonra Aziz Yıldırım taraftarı kışkırtacak. İşinize geldiği zaman taraftarı kışkırt, işine geldiği zaman kombineleri iptal et!Aklında bu kadar gitgel yaşayan kişilerin dengeli hareket etmesi mümkün değil. Mesut Özil'in para ödemedik, ödemedik, oynadığı maç kadar para ödedik.İrfan Can Kahveci... Belge var diyor, hepsini açıklasın, açıklasın ne varsa bekliyorumBeni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz.Size şunu söylüyorum Aziz Yıldırım, ben sizinle yüz yüze geleceğim kaçmak yok, yüz yüze geleceğiz.Ailemi çok seviyormuşsunuz, sevindim. Ben hariç bütün ailemi çok seviyorsunuz... Herhalde onların size yaptıkları, benim yaptıklarım yanında mukayese edilemez. Beni değil siz, hiç kimse tehdit edemez, bunu aklınıza yazın.