CANLI | Ali Koç konuşuyor!

Fenerabahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, basın toplantısına, "Bu toplantıyı yapmak bizim için mecbur hale geldi" diyerek başladı ve barkovizyonda 8-9 dakika süren bir videeo yayınlandı. Bu konuşmaları yapmaktan dolayı mutsuzum. Aldığımız sonuçlara, içerisinde bulunduğumuz duruma bir kılıf aramıyoruz, gündemi değiştirmek için de burada değiliz. Burada bulunma sebebimiz, verilen bir gol, sarı kart vs de değil. Biz yönetim olarak tribünlere oynamak için burada değiliz.

TFF SEÇİMLERİNDE NE YAPACAKSINIZ?

"Futbol böyle 3-5 kişinin eline, lobisine oyuncak gibi bırakılacak, ucuz operasyon ve hesaplarla, renklerin çıkarları gözetilerek yönetilecek bir alan değildir. "Hiç lobimiz olmadığı söyleniyor. Hatta çok efendi olduğumuz. Federasyona ne kadar çok insan sokarsan o kadar hakkını koruyabilirsin. Bu da sistemin ne kadar yozlaştığını göstermektedir. Her kulüpten 3'er kişinin atanmasının yanlış olduğunu düşünüyoruz. "Seçimler gelecek için fırsattır. Biz şu aşamada sistemin parçası olup olmayacağımıza karar vermeliyiz. Belki seçimlerde oy bile vermeyebiliriz. Bu seçimler, Türk futbolu için mihenk taşıdır. Belki de TFF seçiminde hiç oy bile vermeyebiliriz."

MHK BAŞKANLIĞI VE KUDDUSİ MÜFTÜOĞLU SORUSU

"MHK başkanı değişmeliydi, değişti. Bu bir çözüm müdür? İsimlerin değişmesi çözüm olacaksa çözümdür ama mevcut sistemde fark yaratabilmesi kolay değildir. MHK başkanı, kurumu ne kadar bağımsızdır? Karar verirken ne kadar kendi iradeleriyle karar almaktadırlar? Performanstan memnunlardı ki kamuoyu rahatsızlığı tavan yapana kadar istifa konusu gündeme gelmedi. Demek ki memnunlardı. İsimler değişebilir ama sorunların kalıcı olarak değişmesi pek mümkün değil. Yeni gelenlerin işlerini ne kadar iyi yapacaklarından şüpheliyim. Hele adı geçen biri var ki isminin geçmesi bile abesle iştigal."

Bu garip ve düşündürücü süreci kısaca bir özetleyelim. Durum dururken ortalığı yangın yerine çevirmek istemiyoruz. Bursaspor maçında son dakikada yediğimiz golün iptal edilmesi gerektiği konusunda tüm otoriteler hemfikir. Hem faul hem ofsayt. Malatyaspor maçını 3-2 kazandık. Kazanmamıza rağmen mix zone'da hakem hatalarına değindik. Göztepe maçında iyi oynadık, nispeten rahat galibiyet aldık. Bu galibiyete rağmen hakem hataları endişemizi artırdı. Ertesi gün de rahatsızlığımızı dile getirdik. Tek tek pozisyonları tartışmayacağız, buna gerek de yok. Şunu bilmenizi istiyorum, bizler her şeyin farkındayız









ALİ DÜRÜST GÖNDERMESİ



Federasyon, kulüp kotası şekinde değil. liyakat ile oluşturulmalıdır. Kendi takımlarına haksızlık yapıldığını düşünerek "istifa eden" ve daha sonra da "takımına hizmet etmek için TFF'ye geri döndüm" açıklamasının yapılması bizleri şaşkınlığa uğrattı. Kamuoyunun gözü önünde bu açıklamalar yapılıyorsa, bizlerin görmediği, duymadığı yerlerde neler yaşanıyor, neler konuşuluyor düşünmek istemiyoruz



"MHK, TFF TESİSLERİNDE OLMAMALI" Tamamen bağımsız olması gereken MHK'nin konumu ve işleyiş şekline gelelim. MHK'nin bizzat kulüpler tarafından oluşturulması gerektiğini düşünüyor, öneriyoruz. Tamamen bağımsız olması gereken MHK'nin baskı altında olmaması için fiziki olarak TFF tesislerinde olmaması gerektiğini düşünüyor, öneriyoruz. Hakemlerin ödül ve ceza sistemine dikkat çekmek istiyoruz. Bu kamuoyuna fazla yansımaz ama hakemler, çok ince mesajları olan bu ceza ve ödüllerle yönlendirilmeye açıklar. Taze örnek Barış Şimşek'in VAR Koordinatörü olarak atanmasını gösterebiliriz.







"KİMSEYİ BASKI ALTINA ALMADIK"













Hakemlerimiz dışarıdan anlaşılamayacak çok ince mesajları olan ödül ve ceza sistemiyle yönlendiriliyor. Barış Şimşek'in VAR Koordinatörü olarak atanmasını örnek olarak gösterebiliriz. Barış Şimşek, Kayserispor maçının VAR hakemiydi. İki tane senaryo çizeceğim; Kötü yönetim sergileyen bir hakem görev almaya devam ediyor, diğer kötü yönetim sergileyen hakem ceza alırken güven ortamı oluşabilir mi? Herhangi bir takımın maçını kötü yönetan takımın sonraki hafta maç aldığı, bir başka takımın maçını kötü yöneten hakemin sonraki haftalar maç alamadığı yerde hakemlere mesaj verilmesi olarak adlandırılabilir. Bu güven müessesesini zedeleyen bir tutumdur. Kazansak da kaybetsek de bu konuya her daim özen gösterdik. Kazanırken güzel, kaybederken çirkin yüzümüz olmadı. Her zaman tek bir yüzümüz oldu. Hiçbir zaman ayrıcalık istemeye, imtiyaz yaratmaya teşebbüs etmedik. Yaptıkları hatalardan dolayı hakemlere düdük astırma gayretimiz olmadı. Bir kez dahi TFF ve kurullarını baskı altına almaya çalışmadık. Buna olaylı Galatasaray derbisi de dahil. Bunu da bir zaaf olarak görenler var ama bu bizim tarzımız. Bizim gizli ajandamız yok Türk futbolunun son 1 yıldır sürdürülemeyen finansal durumu, zayıflayan rekabet gücü, Avrupa ile aramızda açılan makas, adaletten uzak sistem gibi sorunlarla alakalı görüş belirttik. Yapısal reform ve zihniyet değişikliği gerektiğini söyledik. Sektörde kendini kapalı kapılar ardında futbol tanrısı gibi gören, öyle zanneden belli bir zihniyetin ve yapının, geçmişten bugüne en önemli hedefi her zaman Fenerbahçe camiası olmuştur.



2006'da, 2011'de yaşadıklarımız, bize yaşatılanlar benzer zihniyetlerin ürünüydü. FETÖ'nün yaptığından bahsetmiyorum, 3 Temmuz yapıldıktan sonra bundan istifade etmeye çalışan, futbolun içindeki zihniyetten bahsediyorum. Fenerbahçe'nin tarihi mücadelelerle doludur. Eski tarihte işgal güçlerine, yeni tarihte FETÖ'ye fırsat vermeyen Fenerbahçe, her daim hakkını koruyacak kuvvet ve kudrete sahiptir. Burada alın teri söz konusu. Futbol böyle 3-5 kişinin eline, lobisine oyuncak gibi bırakılacak, ucuz operasyon ve hesaplarla, renklerin çıkarları gözetilerek yönetilecek bir alan değildir. Mevcut ortamı düzeltmezsek, giden MHK Başkanı gibi gelen de aynı şeyleri yaşayacaktır. İçerisinde bulunduğumuz noktada çözüm; taze bir kan ile doğru bir sistemin inşa edilmesidir. Türk futbolunun tepeden tırnağa yeniden yapılanması, kendini yeniden yaratması gerekmektedir. Biz Fenerbahçe yönetim kurulu olarak sadece sportif başarı için burada değiliz. Türk futbolu için üzerimize düşen neyse yapmaya hazırız.Bize bu sene eşsiz güç ve kudret veren, en kötü günümüzde bile bize destek veren taraftarlarımız şundan emin olsun: Fenerbahçe yönetimi sizlerle beraber, omuz omuza olduğumuz müddetçe camiamızın her türlü hakkını savunur, her türlü engeli aşarız."





TARAFTARA MESAJ GÖNDERDİ











"Fenerbahçe taraftarına da sesleniyorum. Biz berabere olduğumuz müddetçe tüm zorlukların üstesinden geliriz. Sizlerin öfkeli olduğunu, üzüntülü olduğunuzu biliyoruz ancak Fenerbahçe büyük camiadır ve taraftarıyla beraber vardır. Şampiyonluk potasından çok erken uzaklaşmamıza rağmen, Fenerbahçe'ye yapılan bu yaklaşımı düşündüğümüzde garip sonuçlar alıyoruz. Fenerbahçe ve yönetimini yaralamak, itibarsızlaştırmak suretiyle taraftarımızla aramızda olan bağı yıpratmanın amaçlandığını düşünüyoruz. Fenerbahçe şu anki durumundan kafasını kaldırdığında engellenemeyen bir yükseliş maratonu başlayacak. Belki de bu yüzden bizimle dertleri var. TFF'nin yapılanma şeklinde bir sorun var. Türk futbolunun, herkese eşit mesafede yönetildiği kanısı artık son derece uzak. Türk futbolu, 90'ların sonundan başlayarak lobilerle yönetilir duruma gelmiştir. TFF'nin oluşma şeklini her zaman eleştirdim. TFF'deki herkesin renk bağlılıklarını geride bırakması gerekiyor.

Fenerbahçe'ye karşı son 4 haftada sistematik bir şekilde hatalar yapılıyor. İlerleyen haftalarda da herkesin uyanık olmasını bekliyoruz. Bize karşı yapılan hatalar tesadüfi bir şekilde değerlendirmiyoruz. Bize karşı yapılanlar tam da bizim ivme yakaladığımız dönemde olması, eş zamanlı şekilde olması kasıtlı ve sistematik bir yaklaşımın olduğunu bizlere göstermektedir" sözleriyle başladı."Hakem hataları sürekli olarak Türk futbolunun içerisinde olacaktır. Hakemler de insandır, hata yapabilir. Kulüpler Birliği'nde verdiğimiz imzanın arkasındayız, sonuna kadar arkasındayız. Sayın Fatih Terim'in yaptığı açıklamaları doğru bulmuyoruz, aslında bu açıklamalar üzerinden biraz da kurnazlık yapılıyor. Kulüpler Birliği'nde altına imza atılan bildiri, hakemler hata yapmaz şeklinde değildir. Bildiri hakemlere düdük astırılmasının sonuçlarını göstermek içindi. Kimse and içmedi hatalar hakkında konuşmayacağız diye.""Ne hikmetse MHK başkanı da konuştuğu zaman hep bir Galatasaray maçının arkasından konuşuyor. Bir camia, yaşadığı her hatadan sonra düdük astırsa, piyasada hakem kalır mı? Olay son derece bilinçli şekilde çarpıtılmıştır. MHK eski başkanı, Trabzon maçı bardağı taşıran damla oldu dedi ama başka türlü okumak isterseniz, hakemlere 'Trabzon maçlarında hata yapmayın' mesajı da çıkabilir."