CANLI | Ali Koç konuşuyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son günlerde yaşanan gelişmelere dair açıklamalarda bulunuyor. Açıklamaları canlı olarak aktarıyoruz..."Böylesi bir depreme ne Türkiye, ne de başka bir ülkenin hazırlıklı olacağını düşünüyorum. Kaybımız çok. Söylenenlerden çok daha fazla kaybımız olduğunu düşünüyorum. Yaralımız çok. Hayatta kalanlar büyük bir mücadele içerisine. İlk günden beri onların yanında olmamız lazım. Unutturmalıyız. Diğer bölgelerde hayat normal akışına döndü ama çok uzun bir yolumuz var. Bu kez toparlanmak, normale dönmek uzun sürecek. Devlet, millet, hükümet, muhalefet, STK'lar... El ele, omuz omuza olmalıyız. Birbirimize en çok ihtiyacımız olan dönem. Suçlu gösterme günü değil. Bunların hesabının sorulacağı gün gelecektir ama bugün, o gün değil.""Bazı ülkeler büyük savaşlardan sonra ilk olarak çocukları için tiyatrolar ve sinemalar inşa etmiştir. Çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Unutmamalıyız, farkındalığı yüksek tutmalıyız. İhtiyaçları gidermeliyiz. Ben buna kıyamet diyorum. Allah böyle bir şeyi, ne bize, ne de başka kimseye göstermesin.""Bize bir bilgi tebliğ etmemişlerdi ama Kayserispor'a 1 gece evvel bilgi gitmişti. Sonraki gün 18.00 gibi açıklama yaptılar. Bir gece önce Kayserispor'a yasak geleceği söyleniyor. Süreçte birileri yalan söylüyor. Bir nebze biliyorum. Her şeyi açıklayacağım, belki hepsini bugün değil. Siyasetinden, yerel idarelere kadar... Bildiklerimi anlatacağım.""Açıklamayı Kayserispor mu yazdı bilmiyorum. Her şeye rağmen hukukta hakkımızı aradı. Kayseri'de başvurduk, mahkeme hemen karar aldı. Bir gün savunma verdi davalıya, davalıda iki savunma yaptı. Davalı da Kayseri Valiliği. Kararı alan Kayseri Valiliği, savunmayı da onlar yaptı.""Kayseri Valiliği'nin savunması sonucu, mahkeme ilk kararın aksine başvurumuzu reddetti. Bu hukuki bir karar değil. Bunu birinci sınıf hukuk öğrencisi bile anlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bu karardan utanıyorum. Bir Valilik nasıl böyle bir savunma yapabilir? Nasıl böyle bir savunma yapan avukat tutabilir? Akıllara ziyan.""4 Şubat Cumartesi günü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda 'Neden hep bize oluyor?' dedim. Bir kulüp 8 senede, 3 kere son maçta şampiyonluk kaybediyor. Bu olabilir mi? Olamaz!""Ne hikmetse en ağır ihlaller, hake hataları Şubat-Mart ayları hep bizim başımıza geliyor. Son olarak bunu yaşadık. Bu bardağı taşırdı. Hükûmet, devlet.. Bütün kavramlar da kalıştı. Bir şey var, her şey Fenerbahçe aleyhine çalışıyor.""Maçta bazı protestolar oldu. Biz saldırıya uğradık, devlete karşıymışız. Ertesi gün Beşiktaş maçında aynı şeyler oldu. Statta infial oluştu. Sosyal medyadan mesajlar paylaşıldı. Bu tip mesajların infial yaratacağını çocuklar bile biliyor. İş çok sakat yere gidiyor. Bu iş kardeşi kardeşe kırdırır."