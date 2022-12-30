CANLI | Ali Koç konuşuyor!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gündemle alakalı açıklamalar yapıyor."Dün geceki maçtan sonra endişelerimiz tavan yaptı, zirve yaptı. Hakem hatası, şampiyonluk yarışındaki diğer takımlara da dezavantaj sağlamıştır. Sivasspor'a ve onların rakiplerine de dezavantaj sağlamıştır. Bu iki takımı ilgilendiren durum değil.""Serkan Çimen için açıklama yaptık. Trabzonspor maçında bir hakem hatası olduğunu söylemiyorum. Ama MHK'nın tuhaflıklarını birkaç örnekle göstereceğim. 46 adet yardımcı hakem var. Bu kadar önemi yüksek bir maça hangi hakem atanmasa diye sorulursa, Serkan Çimen çıkar.""Zorluk derecesi yüksek maçta Halil Umut Meler'e yardımcı olarak Serkan Çimen'in atanması, Halil Umut Meler'e de haksızlık. Çünkü hakemlik ekip işi. 2017'ye kadar geri gittik. Serkan Çimen ile Halil Umut Meler daha önce hiç maça çıkmamış.""Beşiktaş - Adana Demirspor maçında geçen sene Ali Şansalan çok konuşuldu. Bu sene yine o atandı. Bunu yapay zekanın atadığına kim inanır? Özgür Erdem, Hatayspor-Giresunspor maçına yardımcı hakem olarak katılıyor. teste ve seminere katılmamış ama bu hakeme maç veriliyor. Buna da yapay zeka diyebilirsiniz ama yapay zeka, bu hakemin seminere, teste girip girmediğini bilmiyor. MHK, federasyonu yapay zeka adıyla uyutuyor.""Erkan Özdamar, sezon başında atletizm testlerini geçemiyor. Sadece 4 maç yöneterek FIFA listesine alınıyor. Saçmalık.""Attila Karaoğlan, Kevin N'Koudou'yu atamıyor. VAR'a çağrılıyor yine atamıyor. Bunun takımlarla alakası yok. Ali Palabıyık, Yasin Kol etkisi var. Yani bilinçaltı kirletilme etkisi var. Ali Palabıyık, Galatasaray maçında bir hata yapıyor, çok uzun süre maç alamıyor. Yasin Kol, Beşiktaş maçında hata yapıyor, bu sene 3 maç alabiliyor. Bir şey daha diyeyim, bu arkadaşın devre arasında Süper Lig hakemliği bitirilecek.""Hakemler arıyor ve "Bu hakemi atamayın" diyor. Biz bu topa hiç girmedik. Bu yaşananlardan dolayı yapay zekanın arkasındayız. 30 senelik hakem sorunlarını TFF, 3-5 ayda gideremez. Ancak devrim yapmak isteyen TFF'ye söylüyorum, bu insanlarla, bu işi yapamazsınız. Çünkü yapay zekanın ilerlemesin istemiyor olabilirler. Yapay zeka, kör göze parmak atama yapmaz! "Bunu yapay zeka istiyor" diyerek bir yere gidemeyiz. Yapay zekanın dürüstlüğü ve verilimliği sorgulanabilir hale geliyor. Yapay zeka ile Beşiktaş - Adana Demirspor maçına Ali Şansalan'ı atarsan, insanlar "Ne oluyor?" diye sorar.""Nizami bir gol iptal ediliyor, kimse bilmiyor. Bu olayı Allah'ın bir hikmeti olarak görmek istiyorum. Dünkü olaydan ders alıp, gerekli, adımları atmalıyız. Erden Timur "Kıyamet kopartılıyor" dedi. Evet kopartılıyor, bu öyle veya böyle bir olay değil. Fenerbahçe'ye 'Size ne oluyor?' diyemezsiniz, biz de yarışın içerisindeyiz. Buraya sırf bu olay için çıkmadık. Kasım ayında 3 kez "Sıkıntı var, MHK'den koku alıyoruz" dedik. Bu öyle bir olay değil. Futbol dışı olaylar var mı? Buna bakmamız lazım. Aziz Yıldırım "Ne şikesi, memleket meselesi" dedi. Bu hakem hatası değil, memleket meselesi. Belki bahis işi var. Seçim var, belki ülkeyi karıştırmak istiyorlar. Bu hata değil!"