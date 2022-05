SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ

İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI





Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına konuk olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulunuyor. Ali Koç'un açıklamalarını canlı olarak aktarıyoruz."Biz hep iyi niyetle yaklaştık ama olmuyor. Artık ifşa etme zamanı geldi."Ahmet Çakar: "Seçim gününe dönseniz, bir daha aday olur musunuz?"Ali Koç: "Bazen kazanınca kaybedersin, bazen kaybedince kazanırsın. O güne dönsek, bir sene daha beklerdim. Kulübün içindeki sıkıntılı durum, çok daha su üzerine çıkardı. Gemiyi yüzdürebilmek için çok ciddi maddi ve manevi dokunuşlar yaptık. O dokunuşlarla keşke kupa gelseydi ama olmadı. Ama küçüklüğümden beri bu hayalimdi.""Aziz Yıldırım konusuna çok girmek istemiyorum, burada değil. Beraber çok yayına çıkmak istedim ama olmadı. Beraber müthiş mücadele verdik. Başka kulüplerin başına bu olay gelse, Fenerbahçe gibi ayakta duramazlardı. Ameliyat olduğu ortamda, onu ziyaret etmemem, not bile yollamamam, durumun ne kadar acı olduğunu gösteriyor. Sorumlusu ben değilim. Zaman her şeyin ilacıdır.""İlk sezonumda çok fazla değişiklik yaptık. Sonra Ersun Hoca geldi, dokunuşlar yaptı. İkinci sezonumda 22. haftaya geldiğimizde, şampiyonluğun en büyük adayıydık. Sonra 22. haftadan sonra bize operasyon çekildi. Sonra Erol Hoca geldi, iyi bir kadro kurduk. Ahmet hocam sizin de dediğiniz gibi 13-15 puanımız çalındı. 8 senede 4 takım şampiyon olmuş ama 1 tanesi bile Fenerbahçe değil. Her sezon algı yapıldı, 'Fenerbahçe şampiyon olacak' denildi. Fenerbahçe en çok hakkı yenen kulüptür.""Bizim de hatalarımız kesin olmuştur. Burada bütün yaşanılan tatminsiz sonuçları tabii ki sadece dış etkenlere bağlamıyorum ama bunlar önemli. Rasim Ozan Kütahyalı ne zaman spor yorumcusu oldu? Tam 3 Temmuz sonrası oldu. Mehmet Baransu ile ne hikmetse aynı dönem... Duruş olarak, büyüklük olarak, Fenerbahçe'nin zaman zaman hasede de neden olacak durumları oldu. Bundan bizim payımız da var. Ama bu hakkımızın yenmesi için bir sebep değil."