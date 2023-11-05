CANLI: Ali Koç: 'Bu hakemleri FIFA'ya IFAB'a şikayet edeceğiz'

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün borcu 8 milyar 276 milyon TL olarak açıklandı.

"HER MAÇTA SKANDAL YAŞIYORUZ"





"Oynadığımız hemen hemen her maçta skandal kararlarla durdurulmaya çalışıyoruz. Attığımız goller dakikalarca inceleniyor. Tuhaf kararlar veriliyor. Futbolcularımıza, diğer takımlara olmadığı gibi kolay kararlar gösteriliyor. TFF'ye bir kez daha sesleniyorum, hakemler adil ve eşit olmak zorunda, siz de bu eşitliği sağlamakla yükümlüsünüz. Çok kısa bir önce Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili katıldığı bir programda bazı iddialarda bulundu. Başkanımız da konuyla ilgili gerekli açıklamaları yaptı. Biz de ilgili iddialar üzerine TFF'ye başvurduk. Geçen sene de ellerinde kayıtlar vardı ama ne oldu herhalde silindi. Ama maalesef isimler, profiller değişiyor algının renkleri asla değişmiyor."