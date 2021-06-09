CANLI: Ali Koç açıklama yapıyor

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, ekonomi basınıyla bir araya geldi. Ali Koç'un açıklamalarını canlı olarak takip ediyoruz.



CANLI YAYIN: HEMEN İZLEYİN







ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI...



"Türkiye'deki bütün kulüpler sıkıntılı durumda. Biz bir kulüp almayı ya da işbirliği yapmayı düşündüğümüzü söyledikten sonra o kadar sıkıntılı kulüp varmış ki onlarca mesaj yağıyor. 3 büyük kulüp arasında en sıkıntılısı da Fenerbahçe."



TL'NİN PERFORMANSI BELİMİZİ BÜKTÜ



"TL'nin son 4 yıldaki performansı ciddi anlamda belimizi büktü. Kulüplerin yarattığı ekonomi öncelikle faiz ödeyebilmek. Şu anda faizleri bile ödeyemeyecek noktaya geldi. Bizim 76 milyon euro faiz giderimiz var, o da pandemisiz bir dönemde ürettiğimiz ekonomiyle 5 aşağı, 5 yukarı aynı noktaya geliyor. Şapkadan tavşan çıkarmamız gerekiyor. Ziraat Bankası önderliğinde bir borç yapılandırmasını devletimiz hazırladı. İlk raunda biz girmemiştik, girdiğimiz gün temerrüte düşüyorduk. Bize sunulan yapıya hizmet edemeyeceğimizi bildiğimiz için, başkana da ağır yaptırımlar vardı. Düğmeyi neden başından yanlış ilikleyelim dedik. En doğru, en gerçekçi, en ilkesel yaklaşan sizsiniz ama verilen talimat bu yönde. 1 sene geçtikten sonra bunun yürümeyeceğini herkes oldu. O dönemde bunu dile getirdiğimizde, devletle kavga mı ediyorsunuz diyen diğer kulüp başkanları da aynı noktaya geldi."



BUNA GİRMEMİZ BİZE NEFES ALDIRDI



"Yapılandırma baştan 2+10'du ama daha sonra 2+7 yendi. 2+7'de borcun sıfırlanması söz konusu değil, anaparanın yüzde 45'i ödenmemiş olacak. 6 ay geçti, şimdi 18-20 faizleri konuşuyoruz. Ben bir bankanın yönetim kurulu başkanıyım, bu banka son 2 yıldır kredi yapılandırmalarıyla enerjisini harcıyor. Bireyler de var, şirketler de var, zamanında hepimizin kredi vermek için yarıştığı en marka değeri yüksek şirketler de var. Biz yapılandırmada süreleri uzatıyoruz, faizleri indiriyoruz, gerekiyorsa bir nebze anaparadan siliyoruz. Bizim yapılandırmaya bakarsak, devlete yine de teşekkür ediyorum ama biz pandemiden en çok etkilenen ve sıfır destek alan bir kulübüz. Bizde ne bir faiz silinmesi oldu, ne bir anaparadan indirme oldu, ne faiz oranlarında bir esneklik sağlandı. Benim alışık olduğum, müşterimiz yüzebilsin ve bir şekilde borçlarını ödesin tavizlerinin hiçbiri kulüplere verilmedi. Şikayet edebilecek durumda da değiliz, buna girmemiz bize nefes aldırdı."