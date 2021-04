CANLI: Ali Koç açıklama yapıyor

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, online olarak düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Canlı olarak takip ediyoruz...



ARTIK HER MAÇIMIZ FİNAL

"Geçen hafta bizim için karlı bir hafta oldu. Bay geçirdiğimiz bir haftada rakiplerimiz puan kaybetti. Bu sefer çok şükür ki bizim lehimizde sonuçlar yaşandı. Artık her maçımız final. Olağanüstü bir sezon yaşıyoruz. Geçen sene lige ara verildi, yeni sezon hemen başladı. Düşme kaldırıldığı için 21 takımla sıkışık bir takvim var. Her takım kronavirüs sıkıntısı yaşadı."



EROL HOCAYA TEŞEKKÜR EDERİZ



"İç sahada olumsuz anlamda tarihi rekor kırarken; dış sahada rekor kırdığımız garip bir sezon yaşıyoruz. Avrupa'da da büyük takımlar beklenmedik sonuçlar yaşıyor. Kaybetmememiz gereken puanlar kaybettik. Hakem hatalarından pek çok puan kaybettik. Her şeye rağmen toparlandık ve şampiyonluktan vazgeçmedik. Birkaç hafta önce şampiyonluk adayı olarak gösterilmiyorduk. Ancak Fenerbahçemiz yeniden şampiyonluk adayı olarak gösterilmeye başlandı. Kadro kalitemizin genişliği ile sonuna kadar yarışı sürdürüp şampiyon olmak istiyoruz. Erol Hoca'ya da teşekkür ederiz. Şampiyonluktan bahsediyorsak, katkıları büyüktür. Duruşu, beyefendiliği ile bizde özel yeri olacaktır. İnşallah başarılı bir teknik adam olarak devam eder."



ZEKASIYLA GÖTÜRECEKTİR



"Emre Belözoğlu saha kenarında tecrübesiz olsa bile, futbol zekasıyla bu işi götürecektir. Ona inancımız sonsuzdur."



GERÇEKLERİ TÜRKİYE BİLİYOR



"Bazı tavırlar, işi saha içinden saha dışına taşımaya çalışıldığının göstergesidir. TFF ve hakemleri baskı altına alma çabasını görüyoruz. Son 15 yıldır Fenerbahçe'ye yapılanlara, yaşatılanlara dair tüm gerçekleri Türkiye iyi biliyor. Bu işlere gireceksek, bu konulardan şikayet edecek en büyük aday. Ancak bu konuları uzatıp polemik yaratmak istemiyoruz. Taraftarlarımızdan da ricam, her açıklamanın satır arasını okumayın. Biz işimize bakalım, şampiyonluğa yürüyelim. MHK'den ricamız var, tarafsız olmak için elinizden geleni yapın."



1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR



"1959 öncesi şampiyonlukların tartışılmasını sağlıklı buluyorum. Kamuoyu bilinçleniyor. 1959 öncesi şampiyonluklar için gerekli başvuruları yaptık. Bazı kesimler tarafından ifade edildiği gibi, Fenerbahçe'nin daha önce başvursu yok. Biz 3 yıldır konu hakkında çalışıyoruz. Geçmiş yönetimler de bu çalışmaları yapmıştır. İki yönetim kurulu üyemiz de geçmişteki faaliyetlerde yer almıştır. Biz bu konuya bir gecede karar vermedik. Dönemimiz bitmeden, gerekli başvuruları yaptık."



ALİ SAMİ YEN'İN AÇIKLAMASI VAR



"Biz futbol tarihine ve Cumhuriyet tarihine sahip çıkıyoruz. Bizim iddiamızı kuvvetlendiren birçok yerel bilgi ve belge söz konusudur. Avrupa'da da benzer örnekler söz konusudur. İstediğimiz şampiyonluklar, TFF'nin kurulduğu 1923 yılından itibaren olanlardır. Bazı kesimler, haklı talebimizi sulandırmak çabasındadır. Hala yerel şampiyonluklar diye algı yapıyorlar. Fenerbahçe, İstanbul Ligleri'nde en çok şampiyon olmuş takımdır. Ancak biz bunu istemiyoruz. Türkiye 1. Ligi ve Milli Küme için başvuru yaptık. Bazıları kafa karıştırmaya çalışıyor ama bu çabalar sonuç vermeyecektir. Galatasaray'ın kurucusu merhum Ali Sami Yen'in Galatasaray ile Fenerbahçe'yi kıyaslarken Türkiye şampiyonluğu ifadesi kullandığı ortadadır. Ezeli rakiplerimizin kendi web sitelerinde bile bu şampiyonluklar yer almaktadır."



GALATASARAY'A MESAJ



"Ayrı ayrı yerlerde, ayrı ayrı zamanlarda konuşacağımıza, beraber çıkalım, istediğinizde yerde, hatta sizin kanalınızda bile konuşmaya hazırız. Sizlerin belirleyeceği kişilerle bu konuları konuşalım, polemiklere fırsat vermeyelim."



ER YA DA GEÇ VERİLECEK



"Talep ettiğimiz hakkımız, er ya da geç verilecek, buna inanıyoruz. Artık top TFF'dir. Onların vereceği karar, hem kendi tarihine, hem de Cumhuriyet tarihine sahip çıkma anlamına gelmektedir. Bu konuda acele etmeye gerek yok. Bizim de acelemiz yok. Biz olmasak bile bizden sonra gelenler de konuya sahip çıkacaktır. Komisyon kurulsun, herkes tezini ortaya koysun"



FENERBAHÇE BEKO MESAJ



"Fenerbahçe Beko sezona olumsuz sonuçlarla başladı. Efsane hocamız Zeljko Obradovic'ten sonra yeni sisteme geçmek kolay olmayacaktı. ancak takımımız müthiş bir toparlanma "sergiledi. Hocamız ve Sertac Komsuoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. CSKA Moskova öncesi koronavirüs sıkıntısı yaşadık. 6-7 oyuncuyla son maçı bitirmeye çalıştık. Oyuncularımıza teşekkür ederim. Yeni sezon hazırlıklarımız çok önce başladı. Yeni sezonda çok güçlü bir takımla mücadele edeceğiz. Rus takımlarıyla hem erkek hem de kadınlar da karşılaştık. Onlar aşı olarak bizimle karşılaştı. Türkiye'de sporcular sonra geliyor, bunu saygıyla karşılıyoruz. Umarım Türkiye'de de takımlar bizim gibi aşı olmadan mücadele ediyordur. "