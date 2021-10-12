CANLI: ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ALBA Berlin deplasmanında galibiyet arıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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CANLI: ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko
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12 Ekim 2021 21:00
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında  Almanya temsilcisi ALBA Berlin ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Mercedes-Benz Arena'daki karşılaşma TSİ 21.00'de başladı.

ALBA BERLIN 0-5 FENERBAHÇE BEKO

*İlk çeyrek oynanıyor...

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THY Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Kızılyıldız mts'yi sahasında 61-57 yenen Fenerbahçe Beko, ikinci karşılaşmasında ise Panathinaikos OPAP'a 91-87 mağlup olmuştu.

Sezona kötü bir başlangıç yapan ALBA Berlin ise Barcelona'ya 96-64 ve LDLC ASVEL'e 71-67 yenildi.


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