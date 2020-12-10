CANLI: ALBA Berlin-Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında ALBA Berlin'e konuk oluyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
CANLI: ALBA Berlin-Fenerbahçe Beko
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Aralık 2020 21:54
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e konuk oluyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanan karşılaşma, TSİ 22.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

CANLI
ALBA BERLIN: 56
FENERBAHÇE BEKO: 37

*Üçüncü çeyrek oynanıyor

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR... TIKLAYIN

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu THY Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapamayan sarı-lacivertli ekip, geride kalan 12 karşılaşmada 5 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, gösterdiği bu performansla 18 takımlı ligde 12. sırada yer alıyor.

Öte yandan Fenerbahçe Beko ile ALBA Berlin, 5. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce yapılan 4 karşılaşmada sarı-lacivertlilerin rakibine galibiyetlerde 3-1'lik üstünlüğü bulunuyor.






SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için