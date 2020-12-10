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ALBA BERLIN: 56

FENERBAHÇE BEKO: 37





Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e konuk oluyor.Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanan karşılaşma, TSİ 22.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu THY Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapamayan sarı-lacivertli ekip, geride kalan 12 karşılaşmada 5 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, gösterdiği bu performansla 18 takımlı ligde 12. sırada yer alıyor.Öte yandan Fenerbahçe Beko ile ALBA Berlin, 5. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce yapılan 4 karşılaşmada sarı-lacivertlilerin rakibine galibiyetlerde 3-1'lik üstünlüğü bulunuyor.