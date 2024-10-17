CANLI| Alba Berlin - Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague dördüncü hafta mücadelesinde Almanya temsilcisi Alba Berlin'e konuk oluyor.
Uber Arena'da oynanan müsabaka saat 20.30'da başladı. Karşılaşma S Sport, S Sport Plus ve Bilyoner TV'den canlı yayınlanıyor.
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CANLI SKOR:
ALBA BERLİN: 44
FENERBAHÇE BEKO: 50
(2. ÇEYREK OYNANIYOR)
PERİYOT SONUÇLARI:
1.PERİYOT: 16-15
2.PERİYOT: 15-23
Uber Arena'da oynanan müsabaka saat 20.30'da başladı. Karşılaşma S Sport, S Sport Plus ve Bilyoner TV'den canlı yayınlanıyor.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
CANLI SKOR:
ALBA BERLİN: 44
FENERBAHÇE BEKO: 50
(2. ÇEYREK OYNANIYOR)
PERİYOT SONUÇLARI:
1.PERİYOT: 16-15
2.PERİYOT: 15-23