CANLI| Alba Berlin - Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague dördüncü hafta mücadelesinde deplasmanda Almanya temsilcisi Alba Berlin ile karşılaşıyor.

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CANLI| Alba Berlin - Fenerbahçe Beko
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17 Ekim 2024 20:30
Son güncelleme 17 Ekim 2024 21:44
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague dördüncü hafta mücadelesinde Almanya temsilcisi Alba Berlin'e konuk oluyor.

Uber Arena'da oynanan müsabaka saat 20.30'da başladı. Karşılaşma S Sport, S Sport Plus ve Bilyoner TV'den canlı yayınlanıyor.

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CANLI SKOR: 

ALBA BERLİN: 44

FENERBAHÇE BEKO: 50

(2. ÇEYREK OYNANIYOR)

PERİYOT SONUÇLARI:

1.PERİYOT: 16-15

2.PERİYOT: 15-23



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