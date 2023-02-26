CANLI | Alanyaspor - Galatasaray

Galatasaray, hazırlık maçında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin geliri depremzedelere aktarılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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CANLI | Alanyaspor - Galatasaray
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26 Şubat 2023 17:58
Galatasaray, Corendon Alanyaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanan karşılaşma TV 8'den yayınlanıyor.

Karşılaşmanın yayın ve reklam gelirlerinin yanı sıra bilet satışından elde edilecek gelirlerin tamamı Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören depremzedelere bağışlanacak.

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CANLI : 2. DEVRE

ALANYASPOR:1

GALATASARAY:1

GOLLER: 17' Cavaleiro, 31' Rachica

11'ler

Alanyaspor: Runarsson, Pedro Pereira, Furkan, Fatih, Balkovec, Doumbia, Umut, Efecan, Efkan, Cavaleiro, Koulouris



Galatasaray: Okan, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Torreira, Rashica, Yusuf, Yunus, Icardi.



 
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