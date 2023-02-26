Galatasaray, Corendon Alanyaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanan karşılaşma TV 8'den yayınlanıyor.
Karşılaşmanın yayın ve reklam gelirlerinin yanı sıra bilet satışından elde edilecek gelirlerin tamamı Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören depremzedelere bağışlanacak.
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CANLI : 2. DEVRE
ALANYASPOR:1
GALATASARAY:1
GOLLER: 17' Cavaleiro, 31' Rachica
11'ler
Alanyaspor: Runarsson, Pedro Pereira, Furkan, Fatih, Balkovec, Doumbia, Umut, Efecan, Efkan, Cavaleiro, Koulouris
Galatasaray: Okan, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Torreira, Rashica, Yusuf, Yunus, Icardi.
Karşılaşmanın yayın ve reklam gelirlerinin yanı sıra bilet satışından elde edilecek gelirlerin tamamı Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören depremzedelere bağışlanacak.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR - TIKLAYINIZ
CANLI : 2. DEVRE
ALANYASPOR:1
GALATASARAY:1
GOLLER: 17' Cavaleiro, 31' Rachica
11'ler
Alanyaspor: Runarsson, Pedro Pereira, Furkan, Fatih, Balkovec, Doumbia, Umut, Efecan, Efkan, Cavaleiro, Koulouris
Galatasaray: Okan, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Torreira, Rashica, Yusuf, Yunus, Icardi.
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