CANLI Alanyaspor Fenerbahçe maçı İZLE

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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Arda Kardeşler.
Fenerbahçe Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Zajc, Crespo, Ozan, Rossi, Pelkas, Serdar Dursun
Alanyaspor - Fenerbahçe: Form Durumları
Ligde oynadığı son 4 maçın 3'ünü kazanan ve hanesine 10 puan yazdıran Fenerbahçe, Alanyaspor'u mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi.
Spor Toto Süper Lig'de yaptığı müsabakaların 13'ünü kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan Aytemiz Alanyaspor ise 46 puanla 5. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Alanyaspor 2-1 kazanmıştı.