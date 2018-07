Canlı aktarıyoruz | Ali Koç konuşuyor...

CANLI AKTARIYORUZ! GÜNCELLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

"FENERBAHÇE CAMİASI DEĞİŞİKLİK İSTİYORDU"

Felsefe değişikliği, teknoloji kullanımından, öz kaynaktan, taraftarlarla olan ilişkilerden tutun her anlamda değişik olan bir yönetim tarzı. Zirvede olabilmek için bu değişikliğe ihtiyaç olduğunu dile getirmiştik. Transfer yapmak, futbolcu yetiştirmek, iletişim, baştan aşşağıya bir felsefe değişikliğinden bahsettik."



"HESAPLARDA TEK BİR KURUŞ NAKİT YOKTU"

"FEDAKARLIK YAPACAĞIZ DEDİK, SİHİRLİ DEĞNEK YOK"

"FENERBAHÇE'NİN 1791 ÇALIŞANI, 452 SPORCUSU VAR"

Gelir gelmez mali denetim ve hukuki denetim yaptık. Hukuki denetim sonuçlandı. Mali denetim ise eylül sonu ekim başında sunulacak."



"TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE BORCA BATIK GÖRÜNÜYORUZ"





"400 MİLYON EURO DENİYORDU, 621 MİLYON EURO"

3.2 milyar TL'lik borcun, 2.2 milyar TL'si kısa vadede yani 1 yıl içerisinde ödenmek zorunda!"



"BORÇ ÜRKÜTÜCÜ DEĞİL Mİ?"

"ÜSTÜMÜZE GELEN FİRMALAR VAR, HACİZ BAŞLATSINLAR"

"SAYIN OBRADOVIC'E MAHCUBUM"

"2023'E VEYA 1.36 MİLYAR TL'YE KADAR GELİRLER TEMLİKLİ"

1,36 milyar TL'lik gelir elde edene kadar, bu temlik altındaki kalemlerden gelecek gelirleri biz göremeyeceğiz. Finans kurumlarına 1 milyar 770 milyon tl borcumuz var. Ortalama maliyet 450 milyon TL. Yani 1.8 milyar Tl borcun her sene ödememiz gereken rakam bu. Ortalama aylık 37-38 milyon TL ediyor. Ürettiğimiz ekonomimizin %50'sinin üzerinde miktar faize gidiyor. Gayrimenkule yatırım yaparsın, gelecek için yatırım yaparsın buna amenna ama bazı gayrimenkuller özellikle son zamanlarda alınanlar borç çekip ve ipotek edip alıyoruz."



"BORÇLAR ÖDENMEZSE HAKİM HİSSEDAR OLUNMAYACAK"



İŞTE ALİ KOÇ'UN HİBE ETTİĞİ RAKAM

"20 MİLYON DOLARLIK SPONSORLUĞU GARANTİLEDİK"

"181 MİLYON EUROLUK TRANSFER ZARARIMIZ VAR"

Son 13 yılda yapılan transferlere bakılınca, 105 milyon Euro'luk satış yapmışız, 286 milyon Euro harcama yapmışız. 181 milyon Euro'luk zararımız var."



İŞTE SATILAN KOMBİNE SAYISI

"FORMA SATIŞLARIMIZ ÇOK İYİ GİDİYOR"

"GEÇEN SEZON 4.7 MİLYON TL CEZA YEMİŞİZ"

"BİR AVRUPA TEHLİKESİ BİZİ BEKLİYOR"

"YA MENAJER OYUNU YA DA AV SEZONU"

Transferler ne oldu ne bitti derken bu konuda hatırlatma yapayım. Yakında bazı sürprizlerimizin de çok yakında imkanların dahilinde olduğunu bahsedeyim. Bugüne kadar yaptığımız transferlerde de Berke'nin, Ferdi'nin, Barış'ın neler yapabileceğini anlamaya başlıyorlar. Bu gençlere sahip çıkmalıyız. Bilhassa Altınordu'dan gelen çocuklar yeme, içme, yatma, kalkma çok iyi oyuncular yetiştiriyorlar. Altınordu'ya da teşekkür ediyorum. Ferdi'yi de bizzat Cocu istedi. Ancak bir kaç tane de tecrübeli oyuncu almam gerektiğini biliyorum.

Bizi en büyük transferimiz taraftarımız bu sene, bunu gördük. Bu taraftar yeniden bu camiaya heyecan getirecek. Bu taraftarın çoğunluğu içinde bulunduğumuz durumun içerisindeler. Bizim, gözlerimiz kafamızın değil herşeyimizin taşın altına soktuğumuzun bilincindeler. Biz de buraya her türlü riski alarak girdik, inşallah hep beraber bu tablodan çıkacağız."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FBTV'deki canlı yayında açıklamalar yapıyor."Dertleşeceğiz, kafamızdakileri aktaracağız, son yarım saat taraftarlarımızdan gelen soruları alacağız, inşallah güzel bir program olur.Bu ilk defa oluyor. Sürç-i lisan olursa, arzu etmediğimiz bir durum olursa özür dileriz. Bizim en önenmli prensibimiz şeffaflık. Camiaya Sesleniş olarak adlandırdığımız programlar, ayda bir ya da iki ayda bir mutlaka olacaktır. Bu bağlamda soruları cevaplamaya çalışacağız.""50 gün oldu. Fenerbahçe seçim öncesinde tarihi bir seçim yaşayacak demiştik. Katılım oranları ve sandık sayısıyla tarihi bir seçim olacak demiştik ve bunu yaşadık. Fenerbahçe camiası sadece Fenerbahçe'yi sevenlere değil, Türkiye'nin tamamına hitap ettiği bir seçim süreci oldu.Seçim sürecini camiamıza yakışır bir şekilde geçirdiği için herkese teşekkür ederim ve bu seçim sürecinde taraftarlara teşekkür ederim.Seçim sonucu da tarihi oldu. Bir taraf kazanacak ama farklı olacak demiştik. Bu ne demekti? Camianın zihniyet değişimine olan arzusunu dile getirdi. 20 yıldır süre gelen bir başkanlık, yönetimler, iyi veya kötü günler, tarihi işlerin yapıldığı zamanlar ama olumlu olumsuz bir çok şey söyleyebiliriz. Fenerbahçe camiası değişiklik istiyordu, biz de bunu istiyorduk. Seçim sonuçları ile de felsefe değişikliğimizi anlattık."Kampanya süresince söylediklerimizden yapabildiklerimiz var, yapmak isteyip de bazı nedenlerden dolayı yapamadıklarımız var. Sadece Fenerbahçe değil, Türk futbolunun mali açıdan sürdürülemeyeceğini, mali anlamda Avrupa ile yarışamayacağımızı söylemiştik. Toz pembe olduğunu, iyi olmadığını bilerek söyledik. Geldiğimizde gördüğümüz tablo olumsuz anlamda beklediğimizden daha fazla kötü çıktı. Bugün anlatacaklarımız Fenerbahçe camiasının bilmesi gereken bir şey.Hiç bir banka hesabımızda, bir kuruş harcayacak naktimizin olmadığını gördük. İhtarlar ve hacizler gelmeye başladı. Geri dönük aylardır ödemelerin yapılmadığını, banka ve factoring şirketleri kapımıza geldiler. Toz pembe beklemiyorduk ama bu kadar kötü durum beklemiyorduk.Nakit akışının da neredeyse hiç olmadığını gördük. Hangi konuya el atsak temlik edildiğin, ipoteklendiğini gördük. Bugün herkesin anlayacağı dilden bahsedeceğiz. Kimseyle hesaplaşmak için bunu yapmıyoruz. En büyük vefayı Fenerbahçe hak ediyor.""Tozpembe tablo beklemiyorduk. Biz fedakarlık yapacağız dedik, kimsenin elinde sihirli değnek yok. Biz omuz omuza verirsek bu işin altından kalkabileceğimiz söyledik. Bu fedakarlık kaynak girdisi, sponsorluklar arttırılması, biz bunu yaparken de taraftarlarımızdan fedakarlık bekliyoruz dedik, taraftarlarımız ettiler.Kombineler çıkınca hemen alın dedik, yıldız transfer beklemeyin dedik, herkese teşekkür ediyorum, beklediğimizden daha fazla ilgi vardı. Camiamızın bize ses verdiğini ve beklediğimizden fazlasını gördüğümüzü söyleyebilirim. Bizler size inanıyoruz, sizlerin de bize inanacağından eminiz. Biz seferberlik ilan ettik, bunun diğer takımlara da yansıyacağına eminiz.""Fenerbahçe Spor Kulübü derken neyi kast ediyoruz, önce bir yapımızı anlamamız lazım. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 1791 çalışanı var, 452 sporcusu var. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2 tarafı var. birincisi Futbol A.Ş., Futbol A Takımı ve Futbol altyapısı olarak ayrılıyor. Kulübün UFRS standardına göre yıllık konsolide finansal tablolarını gösterdiğim ve bunların bağımsız denetim kurulu tarafından denetlenmesi gerekiyor. Tüzüğümüz 37. maddesine göre hazırlanması gerekn kulüp konsolide bilançosu sadece 2017 yılının sonundaki rakamlar üzerinden finansal tablolar sorulmuş, bağımsız denetime tabi tutulmamış. Sadece Futbol A.Ş. denetlenmiş, diğerleri denetlenmemiş."Avrupa'ya gidemediğimiz yıllar mali olarak büyük darbe yediğimiz yıllar. Avrupa maçlarında daha fazla kombine ve biletten mahrum kaldık. 2012 yılından sonra başlayan ve negatife giden dönem zararlarını görüyoruz. İnşallah ileriye yönelik olarak 3 Temmuz konusunda mahkeme sonuçlarını aldıktan sonra zararlarımızı temin edebiliriz ancak bununla beraber yanlış yönetimin de ısrarları ile mali zarar devam ediyor.Hisse değerlerinde 1.8 milyarlardan 600 milyonlara düştük. Başkan da bunu dile getirmişti. Fenerbahçe'nin hisse satıp satmama konusunda bir bilgim yok ancak Fenerbahçe büyük kayba uğradı.30 Nisan 2018 tarihi ile ibra edilen rakamlarda bütün resim gösterilmiyor. Bu rakamlar niye gösterilmiyor, bu rakamlar Futbol AŞ ile Fenerium ile birlikte, 10 çatı altındaki şirketi içermemektedir. UFRS'ye göre de açıklanmamıştır. Tüzüğümüzdeki gibi bağımsız denetime tabi tutulmamıştır. Bizim genel kurulda ibra etiğimiz mali tablolar resmiyeti göstermemektedir.Uluslararası bağımsız şirketleri tarafından denetlenen rakamlar oldukça olumsuz. Bu tabloda denetçi görüşlerine yer verilmemişti. Bunun sebebi özkaynakları yitirmemiz ve "Borca batık" bir durumda olmamız. KAP'a bildirilebiliyor ancak kongre üyelerine gösterilmiyor. Bu tüzük gereği şart.Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesine göre 'borca batık' olarak görünüyoruz.""Bu rakamların bir kısmı Futbol AŞ tarafından geçti, dernek tarafından geçmedi. İnşallah dernek tarafından da geçmişti. Umarım olumlu geçmiştir. Bizden önceki yönetim 400 milyon eurolaruk borcu olduğu söyleniyordu.2.2 milyar TL'lik 1 yılda ödenmesi gereken borcun 820 milyon TL'lik kısmı Haziran ve Eylül ayları arasında ödenmesi gerekiyordu. 800 milyonun 270 milyonu biz gelir gelmez Haziran ayında ödenmesi gereken borçlardı.Ürkütücü değil mi?""Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olumsuza giden mali yapısının da ifadesi bu. 2016 yılında başlanmış, 521 milyon TL'lik factoring işlemleri yapılmış. Fenerbahçe'de gidişatın kötüye gittiğini ve faiz işlemlerinin bizi kötüye götürdüğünü gördük. 2015-2016 yılında yaptığımız sadece 57 milyon TL'lik 51 ve 31 lik faiz oranıyla factoing borçlanması yapmışız. 2016-2017 arasında yüzde 21 ile 48e çıkmış. Ortalama faiz oranımız yüzde 31.2017-2018'e gelinde işler daha da değişiyor, en çok işlem yaptığımız yıl. 300 milyon TL'lik işlem yapılıyor, yüzde 26 ile 48 arası factoring işlemleri yapıyoruz.98 milyon TL, 4 ay içerisinde ödenmesi gerekiyor. Factoring firmalarıyla oturduk konuştuk. Yapılandırma için. Bu süreçte iyi niyetli davranan herkese teşekkür ederim. Buna mukabil üzerimize gelen firmalar da var. Biz de bunlarla mücadeleye karar verdik, isterlerse de haciz başlatsınlar. Bunlarda ''usulsüzlük'' var. Bunlardan 2 tanesi bu işi çok farklı yerlere götürdüler, biz de Fenerbahçe olarak farklı bir duruş sergileyeceğiz.""38 milyon euroluk (98milyon tl) borç var. 141 milyon tl ile en büyük borç burda. 15.5 milyon eurosu, 81 milyon tlsi geçen sezondan A takım futbolcularından kalan borç. Mart-Nisan- Mayıs. 18 milyon tl menajer borçları var. 41 milyon eurolukda geçmiş dönemlerden kalan.Basketbol, voleybol ve diğerleri ise tamamen geçtiğimiz sezondan kalan borçlar. Basketbolda 118 bin euro, borç var.A takımda olan bütün borçları biz ödedik. 30 Haziran itibariyle 15.5 milyon euroyu ödedik. En kısa zamanda basketbol şubemize de ödeyeceğiz. Sayın Obradovic'e de mahcubum, kaynaklarla ödememizi yapacağız.Devlete de 226 milyon lira borcumuz var. Vergi affından yararlanmak üzere elimizden geldiği kadar, nasıl bu aflardan yararlanabiliriz diye çalışıyoruz.""Devlete de 226 milyon lira borcumuz var. Vergi affından yararlanmak üzere elimizden geldiği kadar, nasıl bu aflardan yararlanabiliriz diye çalışıyoruz. Peşin tahsis edilmiş gelirler ne demek?Ülker stad ismini almak için 10 yıllık anlaşma yapıyor, 90 milyon dolardı. Bunu nasıl ödersiniz? Ya peşin ödersiniz, ya da taksitle 9,9 diye ödersiniz. Meblağ ödenmiş belli bir süre için. 76 milyon euroluk, 400 milyon TL'lik kalemler alındığı ilk süre harcanmış. Nakit akışı olarak bizim nakit akışımız değil. Bunların hepsi geldiği yıl tüketilmiş. Tribün gelirleri, loca gelirler, TFF yayın gelirleri, Spor Toto'dan gelirler var.Biz 2021 yılına kadar tüm tribün ve kombine gelirlerimiz yani 180 milyon TL'si, bu sene rekor kırdık, belki bunu 2 senede kapatabilirz. 2021 yılına kadar temlik edilmiş. 1.4 milyarlık gelirimiz bu noktaya gelene kadar Futbol A.Ş'nin kasasına değil finans kuruluşlarının kasasına girecek.180 milyon TL'ye veya 2021'e kadar tribün gelirlerimiz, 2023'e veya 185 milyon TL'ye kadar loca, 2023'e veya 815 milyon TL'ye kadar TFF yayın gelirleri, 2023 veya 79 milyon TL'ye gelene kadar Fenerium gelirlerimiz temlikli."31 Mayıs 2018'de birikmiş toplam borcumuz 3.1 milyar TL. Diğer borçları da ödememiz için 1 milyar TL nakte ihtiyacımız var. Önümüzdeki 1 yıl taşıdığımız toplam yükümlülük toplamda 3.1 milyar TL.Fenerbahçe sahip olduğu hisse oranının bankalara yüzde 30.8 bankalara rehin edilmiş vaziyette. Fenerbahçe'nin şu anda sahip olduğu hisse oranı yüzde 30. Fenerbahçe AŞ de hakim ortak değiliz. Bankalara borçları ödeyemediğimiz taktirde hakim ortaklığı kaybediyoruz.Biz para koyacağız, hibe edeceğiz derken, bize "Sermaye koyup ortak olacak" diyorlardı. Bu borçlar ödenmediği taktirde başka sermaye gruplarının çatısı altına giriyorsunuz zaten.Hukuken 88 davamız var. 22'si Futbol AŞ.'de. 66'sı Fenerbahçe Derneği'nde. Bu davaların tutarı 64 milyon tl. Buradaki ana sorun geçmiş futbolcularla ödememe ve ayrılış şekillerine açılan davalar.""Sermaye artırımı konusu seçim sürecinde biraz aşağılanmıştı, hatta benim hissedar olacağım söylenmişti, seçimden sonra, ''Hani ne oldu?'' denildi. İyi niyetli olarak bilsinler diye söylüyorum. Sermaye artırımı 5-7 hafta sürer. SPK ile muhtelif görüşmelerimiz oldu, burada hala görüşmelerimiz devam ediyor. SPK'nın nihai açıklamasını bekliyoruz, sonrasında gideceğiz. Fenerbahçe'nin mevcut sermayesi 28.280.000 sermaye arttırımı sonrası gelmek istediğimiz miktar 98.980.000. Amacımız, derneğimizin koyacağı sernaye artırımı ve diğer yatırımcıların 353 milyon TL'lik kaynağı Fenerbahçe A.Ş. ye girmesi için girişimleri yaptık.Derneğimizde hibe olarak derneğe girecek, o saatten sonra da sahip dernek olacak. Ben de diğer yatırımcılardan rica ediyorum, Fenerbahçeli hissedarlara sesleniyorum, rica ediyorum lütfen destek olun katılın. Bu kaynak girdisi sadece nefes aldıracak. Seferberlik ilan edeceğiz demiştim. Değerli yatırımcılar, Fenerbahçeli yatırımcılar lütfen yatırımlarınızı yapın.Küçük yatırımcılar bana kızıyor olabilir ancak bana inanın uzun vadede bizim amacımız yükselmek. Uzun vadede amacımız Fenerbahçe'yi çok daha iyi maddi konuma getirebilmek. Altyapı, sportif başarılar, Avrupa'da boy gösterek taraftarımızın yapacağı destekler bizi yükseltecek.""Diğeri, beni daha da heyecanlandıran, %50'nin üzerinde, 120 milyon dolarlık krediden bahsediyoruz. Ozan Torman ve Burhan Karaçam bunun için uğraşıyor. Borç yapılanmasını adresleyeceğiz. Alınan borçlar alelacele, pazarlık yapılmadan alınmış, işi bilen insanlarla çok daha iyi noktalara getirmeleri planlıyorum.Sponsorluklar ve reklamlar üzerine de çalışıyoruz. Görüşüp de heyecanlanıp, arzu edip de olumsuz sonuçlanan sponsorluklar var. Yakın zamanda 20 milyon dolarlık sponsorluk anlaşmamız var, garantiledik. Yakın zamanda açıklanacak.Biz dünyanın, sponsorluk gelirleri 25. büyük kulübüyüz. Sn. Tankut bey incelemiş. Fenerbahçe aldığı sponsorluklar gereğince dünyanın 25. kulübüyüz. Reklam, sponsorluk geliri olarak. Bizim hedefimiz bunu 15. sıraya geliştirmek. Biz sponsorluk ilişkilerine çok farklı gözle bakmak istiyoruz.Biz de şu an günü kurtarmaya çalışıyoruz şu an. Ana mecramız futbol. Şortta, çorapta bir şey yok, sırttakini 3 sene önce almışız harcamışız, tribündekini almışız harcamışız. Biz çok daha az sponsorluklarla derin, alıcı kazan-kazan üzerine inşa edilen sponsor almak istiyoruz.İnfant firması ile anlaşma yaptık. Reklam ve sponsorluk evlilik gibidir. İki taraf da tatmin olmak zorundadır. Bizim markamız Türkiye'nin en önemli 3-4 markasında biridir. Bizim amacımız bu markanın üzerindeki tozu silip en olması gereken yere bırakmak istiyoruz.""Biz Avrupa'nın en yaşlılarının oynadığı ligiz. En az da özkaynağından (altyapıdan) kaynaklanan ülkeyiz. Biz, Fenerbahçe bu sarmaldan çıkmak zorundadır.Transfermakt'dan aldığımız bilgilere göre futbolcuların değeri, %33 düşmüş."Bizim satılabilir bilet sayımız 40.444. Bugün geldiğimiz noktada biz bu biletlerden 38.716'sını sattık. Satılabilir bilet sayımız 1728. Öğrenci tribününe çok önem veriyoruz. Bitti intibası vardı, hayır bitmedi. Herkesi tribünlere bekliyoruz, biletler sizler için belliyor.Halihazırda geçen sezonun tümünde 46.8 milyon tllik bilet satmışız. Biz geldiğimizde son 102 milyon tllik satış olmuş, tekrardan teşekkür ediyoruz. Yönetim kurulu olarak öğrenci tribününde maç izlayeceğiz, buna söz veriyorum.Ancak Feyenoord karşılaşmasında 100-150 kişilik bir ekibin öğrencileri rahatsız ettiğine ve rahatsız ettiğine dair bilgiler geldi. Bizim stadımızda nasıl davranılacağına dair önem veriyorum. Biz yenilikler getirmek istiyoruz, bizmi niyetimiz Fenerbahçe'yi gençlerle tanıştırmak. Bizim amacımız iy günde kötü günde yanyana olmak istediğimizi belirtmek istiyoruz.""Fenerium'da iyi gidiyoruz. 2016-2017 yılında büyük düşüşler olmuş. İnşallah ilerde iyi daha iyi olacak. Geçen sene 20.000 forma satılırken, bu sezon 40.000 satıldı. 20.000 adet 3 ayrı iş adamından siparış var. Onlar da geldiğinde 61.000 diyebilirsiniz.Bu bizim için büyük motivasyon oluyor. Bileklikler %500 satılmış. Biz bu inancı inşallah dik ve duru yapabiliriz umarım, isteğimiz ve arzumuz bu yönde. Fenerium sayacını taraftarlarımızın önerisi üzerine getirdik. Bizim hiçbir şekilde Fenerium'un çalışan bir telefonu yoktur. Telefon alan insanlar bizi arıyorlar, ikaz ediyorlar. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün telefon satışı yoktur.Fenerium turunu daha heyecanlı yapacağız, her ay çekilişle yönetim locasında maç izleyeceğiz ve forma vereceğiz. Ben stadda bazen hazırlıklar içerisinde gezerken taraftarlara görüşüyorum.""2017-2018 yılında 43 maç oynamışız. 34'ü lig, 9'u Türkiye kupası. 28'inde ceza yemişiz. Yediğimiz cezaların bedeli 4.7 milyon TL'lik ceza yemişiz. Forma bazında 25.000 forma demek. Formadan yaptığımız kar olarak bakarsak 52.000 forma demek. Bu sezon başarabilmemiz için kafa kafaya ve omuz omuza vermemiz gerekiyor. Bunların 1 milyon TL'si Beşiktaş, 490.000 TL'si Galatasaray maçında olmuş.En az ceza yiyen kulüp Fenerbahçe olmalıdır. Biz sporun gerçek ruhunu yansıtmalıyız. Nefret, şiddet, küfürden uzak durmak istiyoruz. Bunları önlemek için radikal önlemler alacağız. Tribünlerdeki bu yaşananlar bu şekilde sürdürülemez. Biz tribünlere insan çekmek istiyorsak bu konuyu bir şekilde aşmak istiyor. En büyük hayallerimden biri "Küfürsüz Stad" projesidir. Benim en büyük isteğim takımı için haykıran, takımı için güç olan bir tribün yaratmak. Taraftarıyla sporcusuyla yöneticisiyle örnek bir kulüp Fenerbahçe olmalı. Seçim kampanyamızda da söylenildiği gibi biz kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına yapmamalıyız.Feyenoord maçında başka bir kulübe yapılan yanlış tezahüratı doğru bulmadım, açıklamamı da yaptım. Bizim hayal ettiğimiz Fenerbahçe iyilik saçacak, taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanacak ve iyilik saçacak bir Fenerbahçe istiyoruz. Bu benim ve arkadaşlarım için çok önemli. Fenerbahçe'nin tüm spor kulüplerine örnek ve önder bir kulüp olmasını diliyorum.""FFP doğru kullanıldığı taktirde bir fırsattır. Ben bu konuda UEFA yetkilileriyle görüşmelerim oldu. Neredeyse tüm FFP'ye giden kulüpler o istikamette doğru ve sağlıklı bir şekilde ilerliyor. FFP'de ilerledikçe daha uygun hale getiriliyor. Bugün bir gerçek var ki Türk takımları FFP'den nasibini aldı. Bizim FFP'yi doğru istikamete götürmemiz lazım.FFP konusunda 15/16'da -30 yapmamız gerekirken aşağı yukarı aynı yapmışız(€29.1 milyon). Sonraki üç sezonda iste toplam açığımızın -€30M seviyesinde kalması lazım, 18/19 rakamları henüz yok. Şubatta -20 milyon Euro'ydu, -30 milyon Euro diyelim sezon sonunda. Bu sezon(18/19) +30 milyon Euro karla kapatmamız lazım ki neresinden bakarsanız bakın bunu gerçekleştirmek kolay değil. Sponsorluklar, forma rekorları, fedakarlıklar, yetersiz olabilir.2016-2017 sezonunda -36 milyon olmuşuz ancak kur farkıyla değişmiş. Bizin önümüzdeki sezon mucizevi bir şekilde +30 yapmamız lazım. Kimse derneğin sahibi olmadığı için cebinden para atmıyor. Bu sadece Fenerbahçe için değil tüm takımlar için geçerli.Şampiyon olsak da olmasak da bir Avrupa tehlikesi bizi bekliyor. Bizim derdimizi, marka değerimizi, kendi özkaynağımızdan oyuncu yetiştireceğimizi ve bunları satarak oyuncu geliştireceğimizi anlatmamız gerekiyor.""Anlaşma gereği sattığımız kadar oyuncu alabiliyoruz. Bize kızıyorlar, niye transfer yapmıyorsun diye. Medyaya da biraz kızıyorum. Transfer yok diyorlar. Sizlerin de bilgi sahibi olmanız lazım, bu sarmaldan hep beraber çıkalım yoksa siz de bu konuda sıkıntı yaşayacaksınız. Hiç tanınmamış bilinmemiş oyuncuları öyle pompalıyorlar ki ya menajerlerin oyunu ya da av sezonu. Şunun bilinmesi lazım ki Türk kulüpleri büyük sıkıntılar altında.