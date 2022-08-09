CANLI: Ahmet Nur Çebi konuşuyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor. Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarını canlı olarak aktarıyoruz."Transferler henüz bitmedi. Orta sahada eksiğimiz var. Josef'in ameliyatı bunu daha da gerekli hale getirdi. Kanatlarda birine ihtiyacımız var. N'Koudou'nun yanında birisinin olması gerekiyor. Tek başına taşıması çok zor. Bir de stoper. Yerli kuralından dolayı buna çalışmak zorundayız.""Konrad de la Fuente'nin üzerinde çalışıyoruz. Orta sahada iki tane isim var. Bir tanesi Sivas'tan Türk, ona talip olduk. Fassnacht var, en başından beri. Sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Koray gündemimizde, başka bir isim de var gündemimizde. Orta saha için iki aday var, biri yerli. Bir de stoper. En az 4 transfer yapmak istiyoruz""Welinton ve N'Koudou gitmek istiyor. Her ikisinin de kalmasını istiyoruz. Özellikle Welinton çok değerli benim için. Önem verdiğim, değerli bir futbolcu. Welinton'un gidişi yerine biri alınırsa söz konusu. Garantisi yok gitmesinin. N'Koudou'nun gitmesini de istemiyorum.""Birdenbire yabancı 14'ten 21 oldu! Ama bizim 8, 9 olmadı! Nasıl oldu anlamıyorum. Acaba birilerinin ekmeğine yağ mı sürüyorsun? Biri çıkıp 14'ten 21'i açıklayacak. 8'i neden 9 yapmıyorlar, bunu da açıklayacaklar. Seneye yabancı serbest kalacaksa, niye şimdi Türk aldırıyorsunuz?""TFF Başkanı lütfen bu yabancı kararını benim dediğim gibi de yapsın! Bu kararının Türk futboluna ve kulüplerine katkısı yok.""Emirhan İlkhan'da neden suçlandım? Sağlıksız muhalefet var. Seçim bitti yine çıktılar. Trol hesapları bırakın. Çok istiyorsanız seçime aday olun. Sosyal medyada rüzgar yapmayın. Sağlık düşünen Beşiktaşlılar önce anlamaya çalıştı, sonra bana hak verdiler.""Bir oyuncu 18'e girdiği an serbest kalır. Bu doğru karar, köle değiller. 18'e geldiklerinde çocuklarımızla kontrat yapıyoruz. Birçoğu 'Menajerimle konuşun' diyor. Aileler birden ortadan kayboluyor. Niye? Ama bunu ben bilmem ve ben bir şey yapamam. Bir menajer furyası var. Herkes bu işten oturduğu yerden nemalanmaya başlıyor. Bu çocuklara biz imkan sağlıyoruz.""Kalmak istemeyen çocuğu, kimse Beşiktaş'ta tutmamı istemesin. Ayrıca bunları satmayın diyorlar da, arkada 44 tane pırıl pırıl çocuk var. Onlar da fırsat bulsun, Türk futbolunu temsil etsin. Emirhan, menajerine yönlendirdi. 1 M€'ya çıkacaklardı, izin vermedik.""Emirhan kardeşimize 5 Milyon TL verdik, 4,5 M€ madde koyduk. Sürekli 'Avrupa'da oynamak istiyoruz' diyorlar. O zaman TFF'de şapkasını önüne koyacak. Ayrıca gitmek isteyen oyuncuyu da incitemem.""Ersin Destanoğlu için teklif yok. Serdar Saatçı için birkaç gelen giden oldu. Serdar'ın kusuru oldu, affettik. Sözleşme imzalamazsak, istediklerini yapmayacağız. Hayalleri varsa, imzalayacak ve hayallerine yardım edeceğiz. Yöneticilerle inatlaşmak hoş değil. Serdar'ın da hayallerini gerçekleştireceğiz ama gerekeni yapsın.""Denayer, bize uymuyor. Çok yukarılarda geziyor. Allah yolunu açık etsin. Tayfur Bingöl gelmek istiyor ama kulübü izin vermiyor. Söyleyecek bir şey yok. Bakın hayalleri olanlara izin vermeyenler de var.""Koray Günter üzerinde çalışıyoruz. Kaan Ayhan için 8-10 M€ bonservis istiyorlar. TFF Başkanı'na bunu anlatıyorum. Sen 3 Türk diye diretirsen, Kaan Ayhan 10 Milyon olur. Sivas'taki Kerem Atakan gönlümüzde var.""Yok canım! Konuşmadık. Allah yolunu açık etsin. Koşa koşa gelse, gider havalimanında karşılarım. Ancak olmayacak duaya 'Amin' diyemem.""Valerien Ismael'den çok mutluyum, çok ümitliyim. gelecekte çok daha büyük hoca olacak. İlk basamak Beşiktaş olacak, hissediyorum. Çok dürüst, çok çalışkan, çok hırslı. Teknolojiye önem veriyor. 14 saatin, 18 saatini futbola ayırıyor. Kendisini seviyorum. İstekli geldi ve şampiyon olmak istiyor. Bizim kadar istekli.""Valerien Ismael hocama anahtarı teslim ettim. Kendisi çözmek zorunda. Nasıl istiyorsa öyle oynayacak.""Geçen sene transfer başarısızlığı yok. Çok talihsiz sakatlıklar oldu. Şampiyonlar Ligi moral bozukluğu yarattı. Birdenbire Sergen Yalçın gitti. Önder Karaveli süreci, sonra Valerien Ismael. Talihsiz süreç geçti. Şanssızlık ve sakatlıklar belimizi büktü. Bu sene de Muleka, Weghorst... Geçen seneki transferler kadar değerli. İnşallah geçen seneki gibi olmaz. Takımı izledim, eksikler var. Josef'in yokluğu kendini gösterdi. Sanırım bir ay sonra dönecek. Transferleri devreye almamız lazım. İyi bir Türk stoper. N'Koudou ve Ghezzal'ı destekleyecek bir kanat, bizi şampiyon yapar."