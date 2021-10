Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'da canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray'ın Rizespor maçına gönderme yaparak programa "Uzatmaları oynayabiliriz programda, bu ara çok moda +5, 10..." sözleriyle başladı.Beşiktaş sakatlıkların haricinde oldukça güçlü bir kadrosu olduğunu gösterdi. Ben ümitliyim. Şampiyonlar Ligi'nde çok güçlü rakiplerle oynuyoruz. Sakatlıklarımız olmasa Ajax maçından da iyi bir sonuçla dönebilirdik. Ancak sakatlıklarımızın da dönüşüyle orada da iyi olacağız inşallah.Olan sakatlıkların çokluğu durumu olağanüstü yapıyor. Darbeye ağlı sakatlıklarımızın yüzde 70'ini oluşturduğunu söylemeliyim. Darbeye bağlı sakatlıklara sarı kart verenler nerede? Bu sakatlıkları zemine bağlamak doğru değil. Her şey olabilir, beslenme, antrenman, yorgunluğu bunların bileşkesinden olabilir. Vodafone Park'ın zeminine bağlanması yanlış. Maç trafiği de çok yoğun. Bizim stadımızda sakatlanan bir rakip takım oyuncusu duymadık. Gereken tedbirleri almaya çalışıyoruz. Çimcilerin söylediğine göre 2 haftaya ihtiyacı varmış zeminin.Biz Beşiktaş olarak duruşumuz belli, adaletsizliğin yanında hiç olmadık. Rakiplerimizin de hajklarını korumak bizim vazifemiz. Ben 'Sivasspor maçını dikkatli takip edeceğim' demedim. Ben 'Hepsini bu hafta seyretmek istiyoruz' dedim. Bu mesajdı. Kazanan da kaybeden de şikayet ediyor. Hakemlerimizin hatalı maç yönettiğini, dozajın azalacağına arttığını görüyoruz. Bir kulübün başkanı algı yarattığımızı söylüyor ama algı yaratmak istesek Sivasspor maçı öncesinde yaratırdık. Algı yaratma modeli de yeni çıktı herhalde. O gün söylenenleri de doğru bulmuyorum. Geçmişteki konular da gündeme getiriliyor, galiba kendileri algı yaratmaya çalışıyor.Ali Koç'la bugün bu konuya girmedik. Hepimizin bir camiayı temsil etme durumu var. Menfaatleri kenarda bırakıp konuşmamız gerektiğini biliyorum. Camiam adına bunun doğru olmadığını buradan da vurgulamak zorundayım. Cevap olarak kendisine söylemek zorundayım buradan.Hakemlerin hata yapmalarının sonucunda birçok takım rahatsızlık duyuyorsa çözüm bulunması gerekiyor. Zaten bulmak zorundasınız. MHK Başkanı'nın yalnız kaldığını düşünüyorum. Bu zamana kadar bir çözüm olmaması bunu düşündürtüyor. VAR çıkınca ben çok sevinmiştim çünkü hakemler de insan. Birçoğu hatalı maç yönettikten sonra üzülüyor. Her geçen gün VAR, daha az fayda sağlamaya başladı. Hakem bu hafta sahada, diğeri VAR hakemi. Diğeri sahadayken, öbürü VAR'a geçiyor. VAR'a gidince puan silme çok saçma. VAR'da hakem olanların ayrı bir eğitim görmelerini ve sadece VAR hakemi olarak icraatlerini yapmalarını doğru olarak görüyorum.Kulüpler Birliği'nde görev yaparken hakemler bu kadar sorun değildi. Sorun var diye masaya yatırdığımızda Süleyman Hurma önerilerle ilgili çalışmaları yaptı. Maalesef yetiştiremedik ama 1-2 hafta içerisinde Süleyman Bey'in ileteceğini düşünüyorum.Ben ilk tepkiyi koyanlardan biriyim Uilenberg'in hocamızı örnek göstermesine. Maçla ilgili yorumunu yapabilirsin bir tecrübe sahibi olarak. Josef için açıklaması doğruydu. Öbür tarafta hocayı örnek göstererek ders anlatamazsın.Türk hakemlerine biz güveniyoruz. Ama bazı maçlar var ki önemli ve kritik maçlar, A-B-C hakemleri var, hiç bırakmıyorlar. Adları hep orada ve adları tecrübeli. Ben gençler hata yapsın diyorum. Bir hakem ataması yapılıyor, neden Ali değil de Veli geldi, cevabı yok. Eski bir hakem olarak her geçen gün kötüye gidiyorsan gençlere yer açmasını bileceksin. VAR hakemlerine birkaç maçlığına yabancı hakemler atanabilir denemek için. Hakemlerin maçlara kurayla atanması sağlanabilir.(Ali Palabıyık'ın devre arasına kadar maç yönetmeyecek iddiası) Geç bile kalınmış Ali Palabıyık için. Keşke zamanında yapılsaydı.Algı yaratılmaktan bahsediliyor. Galatasaray'ın hakem performansı incelemesi algının ta kendisi oluyor. Bunu federasyon yapıyorken bir kulübün yapmasını doğru bulmuyorum. Algı yaratmaya gerek yok. Bazen VAR konuşmaları herkesi tedirgin ediyor. Bunların açıklanması zor değil ki. Zaten ne konuşuyor olabilirler? Açıklanmasında ne sorun olabilir? Açıklansa kamuoyu rahatlayacak belki. Galatasaray'ın yaptığı gereksiz. Belki bizim görmediğimiz bir nedeni vardır, o zaman pardon deriz. Ancak şu sebeple yapıyoruz demediler.Ne münasebet. Futbolseverler tv programlarında zaten bunu seyrediyorlar. Federasyon bunu yapıp, resmi sitede yayınlarsa benim için çok daha anlamlı olur.Sosyal medyadan etkilenen olabilir ama ben etkilenmemem gerektiğini biliyorum. Beşiktaş'ın menfaatlerini korumak benim görevimdir. Geçen sene yaptıklarımızla olumlu tepkileri aldığımızı biliyoruz.Başkanların takımları için açıklamalarda hakem konuşmamalarında fayda var. Algı yaratacaklarsa doğru değil bu.Bence Kulüpler Birliği gerçek işlerini yapıyor ama karşı tarafın reaksiyonları yeterince çabuk ve yeterli olmuyor. Yayıncı kuruluştan sağlayacağınız gelirler var. Bu gelirlerin daha iyi olabilmesi için korsan yayınların olmaması lazım. Adalet Bakanlığı'na gittik söyledik ama henüz çıkmadı. Adalet ve vicdan ortak bir duygu olmalı. Kendine yapılmasını istemediğini başkasına da yapmamalısın. Kulüpler Birliği Başkanı olduğumda değişim gündeme geldi. Federasyonla yapılan toplantıda söyledik ama hala bir reaksiyon yok. Bana göre kurulların bağımsız olması gerekiyor. Tahkim gibi kurulların federasyondan bağımsız olması lazım. Genel kurul oylarıyla seçilmesi gerekiyor.Kulüplerde nasıl hakemlerde hepsi ortak bir dil kullanıyorsa, bu konuda da kulüpler ortak bir dil kullandılar. Yabancı sayısının bir şekilde azaltılması ve yerli oyuncunun artırılmasını yanlış bulduklarını söylediler. Rekabeti ortadan kaldırdığınız oyuncu, mücadelesini çok fazla vermiyor. Türk futboluna beklenen katkıyı vermesi rekabet gelmesi halinde daha da artıyor. Bu sınırlamanın rekabeti öldürdüğünü düşünüyorum. Türk futboluna katkı vereceğini düşünmüyorum.Pjanic operasyonu ince ve sessiz yaptık. Onu getirebilmek çok önemliydi. 10 milyon euro alan bir oyuncuyu dörtte bir fiyatına getirebilmek çok önemliydi. Can'ı da kadromuza kattık. Ben ikisi için de aynı heyecanı duyuyorum. Güven'i göndermemek de bir karardı, hep beraber aldık bu kararı. Ben Can'ı da çok önemsiyorum. Çocuklarımız çok iyi geliyorlar.Galatasaray'la bu sezon transferlerde başından beri doğal olarak rekabet yaşadık. Gedson istediğimiz bir futbolcuydu. Hocamız da çok istiyordu. Pjanic çıktı ansızın, diğer konuyu dondurduk ve Pjanic transferini gerçekleştirdik.Rachid ve Rosier bizim futbolcumuzdu. Ama Galatasaray talip olsun istemezdim bizi yoruyor o işler. Biz bir tek Gedson'la ilgilendik. Biz istediklerimizi alabildik, çok şükür.