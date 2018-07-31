2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarını sürdüren Galatasaray 6. hazırlık maçında Yunanistan ekibi AEK ile karşı karşıya geliyor.
31 Temmuz Salı günü Atina'da Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele saat 20.00'de başladı. Galatasaray ile AEK arasındaki mücadelede Smart Spor'dan canlı olarak ekrana geliyor. Galatasaray, son hazırlık maçında Tunus'ta Club Africain ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan Onyekuru'nun golüyle 1-0 galip ayrılmıştı.
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GALATASARAY'IN 11'İ: İsmail, Nagatomo, Maicon, Serdar, Carole, Fernando, Selçuk, Belhanda, Rodrigues, Onyekuru, Gomis
AEK 1-1 GALATASARAY
GOL: 22' Maicon, 35 Livaja
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31 Temmuz Salı günü Atina'da Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele saat 20.00'de başladı. Galatasaray ile AEK arasındaki mücadelede Smart Spor'dan canlı olarak ekrana geliyor. Galatasaray, son hazırlık maçında Tunus'ta Club Africain ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan Onyekuru'nun golüyle 1-0 galip ayrılmıştı.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN
GALATASARAY'IN 11'İ: İsmail, Nagatomo, Maicon, Serdar, Carole, Fernando, Selçuk, Belhanda, Rodrigues, Onyekuru, Gomis
AEK 1-1 GALATASARAY
GOL: 22' Maicon, 35 Livaja
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