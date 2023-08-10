CANLI: Adana Demirspor - Osijek

Konferans Ligi 3. Eleme turu ilk maçında Adana Demirspor, Osijek'i konuk ediyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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CANLI: Adana Demirspor - Osijek
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10 Ağustos 2023 20:55
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Yukatel Adana Demirspor, Hırvatistan temsilcisi Osijek'i konuk ediyor.

CANLI: 1. DEVRE

ADANA DEMİRSPOR: 0
OSIJEK: 0

İlk 11'ler

Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf, Belhanda, Akintola, Ndiaye.

Osijek: Malenica, Grzan, Barisic, Mkrtchyan, Drambayev, Nejasmic, Brlek, Jugovic, Caktas, Pusic, Mierez

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