CANLI: Adana Demirspor- Genk

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Yukatel Adana Demirspor, sahasında Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşıyor.
Adana Demirspor, Belçika'daki ilk maçı 2-1'lik skorla kaybetmişti.
CANLI: DEVRE ARASI
ADANA DEMİRSPOR: 1 / 45+10' Cherif Ndiaye
GENK: 0
11'ler
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Ndiaye.
Genk: Vandevoordt, Munoz, McKenzie, Sadick, Kayembe, El Khannous, Hrosovsky, Galarza, Fadera, Oyen, Sor.
Adana Demirspor nasıl tur atlar?
İlk maçı 2-1 kaybeden Adana Demirspor'a turu geçmek için galibiyet gerekiyor.
Tek farklı galibiyetlerin uzatmalara taşıyacağı maçta Adana Demirspor'un turu geçmesi için sahadan en az 2 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor.
Adana Demirspor, Belçika'daki ilk maçı 2-1'lik skorla kaybetmişti.
CANLI: DEVRE ARASI
ADANA DEMİRSPOR: 1 / 45+10' Cherif Ndiaye
GENK: 0
11'ler
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Ndiaye.
Genk: Vandevoordt, Munoz, McKenzie, Sadick, Kayembe, El Khannous, Hrosovsky, Galarza, Fadera, Oyen, Sor.
Adana Demirspor nasıl tur atlar?
İlk maçı 2-1 kaybeden Adana Demirspor'a turu geçmek için galibiyet gerekiyor.
Tek farklı galibiyetlerin uzatmalara taşıyacağı maçta Adana Demirspor'un turu geçmesi için sahadan en az 2 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor.