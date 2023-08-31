CANLI: Adana Demirspor- Genk

Konferans Ligi play-off turu rövanşında Adana Demirspor, evinde Genk'i konuk ediyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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CANLI: Adana Demirspor- Genk
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31 Ağustos 2023 20:56
Son güncelleme 31 Ağustos 2023 22:00
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Yukatel Adana Demirspor, sahasında Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşıyor.

Adana Demirspor, Belçika'daki ilk maçı 2-1'lik skorla kaybetmişti.

CANLI: DEVRE ARASI

ADANA DEMİRSPOR: 1 / 45+10' Cherif Ndiaye
GENK: 0 

11'ler

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Ndiaye.

Genk: Vandevoordt, Munoz, McKenzie, Sadick, Kayembe, El Khannous, Hrosovsky, Galarza, Fadera, Oyen, Sor.

Adana Demirspor nasıl tur atlar?

İlk maçı 2-1 kaybeden Adana Demirspor'a turu geçmek için galibiyet gerekiyor.

Tek farklı galibiyetlerin uzatmalara taşıyacağı maçta Adana Demirspor'un turu geçmesi için sahadan en az 2 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor.

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