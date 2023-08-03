CANLI: Adana Demirspor - Cluj

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ikinci maçında Adana Demirspor, Cluj'u konuk ediyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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CANLI: Adana Demirspor - Cluj
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03 Ağustos 2023 20:54
Son güncelleme 03 Ağustos 2023 22:04
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ikinci maçında Adana Demirspor, Romanya ekibi Cluj'u konuk ediyor.

CANLI: İKİNCİ DEVRE

ADANA DEMİRSPOR: 1 / 43' Akintola
CLUJ: 0

Adana Demirspor, Cluj'u elemesi durumunda Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan'dan Osijek ile karşılaşacak.

11'ler

Adana Demirspor XI: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf, Belhanda, Akintola, Ndiaye

Cluj XI: Sava, Mogos, Kresic, Muhar, Ajeti, Camora, Cvek, Avounou, Krasniqi, Teboah, Birligea

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