UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ikinci maçında Adana Demirspor, Romanya ekibi Cluj'u konuk ediyor.
CANLI: İKİNCİ DEVRE
ADANA DEMİRSPOR: 1 / 43' Akintola
CLUJ: 0
Adana Demirspor, Cluj'u elemesi durumunda Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan'dan Osijek ile karşılaşacak.
11'ler
Adana Demirspor XI: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf, Belhanda, Akintola, Ndiaye
Cluj XI: Sava, Mogos, Kresic, Muhar, Ajeti, Camora, Cvek, Avounou, Krasniqi, Teboah, Birligea
CANLI: İKİNCİ DEVRE
ADANA DEMİRSPOR: 1 / 43' Akintola
CLUJ: 0
Adana Demirspor, Cluj'u elemesi durumunda Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan'dan Osijek ile karşılaşacak.
11'ler
Adana Demirspor XI: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf, Belhanda, Akintola, Ndiaye
Cluj XI: Sava, Mogos, Kresic, Muhar, Ajeti, Camora, Cvek, Avounou, Krasniqi, Teboah, Birligea