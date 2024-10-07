Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı Beyaz TV'de konuk olduğu Derin Futbol programında açıklamalarda bulunuyor.
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İŞTE ACUN ILICALI'NIN AÇIKLAMALARI
"ÜÇ GÜN GEÇMEDEN HAKLI ÇIKTIM"
"Yaşananlarla ilgili somut konuştum. 'Lisedeki kopya anıma girmeyin, beni karalamayın' dedim. Şahsi beni karalasan ne olur? Cevap alamadık, devamında da üzülerek söylüyorum ama üç gün geçmeden haklı çıktım. Bir takımın anlamsız avantajlar elde ettiğini söyledim. Daha dün bir takıma 10. dakikada kırmızı kart çıkmadı. Ben zaten bunu anlattım! Dries Mertens'in pozisyonu."
"İÇERİ YERLEŞMİŞ HAKEM, GÖZLEMCİ VAR!"
"İçeri yerleşmiş hakem, gözlemci var! TFF Başkanı veya MHK Başkanı'nı söylemiyorum."
"NELER YAPACAKLARINI BEKLİYORUZ"
"TFF Başkanı, VAR'da hata olduğunda gerekeni yapacağını söyledi. Neler yapacaklarını bekliyoruz."
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İŞTE ACUN ILICALI'NIN AÇIKLAMALARI
"ÜÇ GÜN GEÇMEDEN HAKLI ÇIKTIM"
"Yaşananlarla ilgili somut konuştum. 'Lisedeki kopya anıma girmeyin, beni karalamayın' dedim. Şahsi beni karalasan ne olur? Cevap alamadık, devamında da üzülerek söylüyorum ama üç gün geçmeden haklı çıktım. Bir takımın anlamsız avantajlar elde ettiğini söyledim. Daha dün bir takıma 10. dakikada kırmızı kart çıkmadı. Ben zaten bunu anlattım! Dries Mertens'in pozisyonu."
"İÇERİ YERLEŞMİŞ HAKEM, GÖZLEMCİ VAR!"
"İçeri yerleşmiş hakem, gözlemci var! TFF Başkanı veya MHK Başkanı'nı söylemiyorum."
"NELER YAPACAKLARINI BEKLİYORUZ"
"TFF Başkanı, VAR'da hata olduğunda gerekeni yapacağını söyledi. Neler yapacaklarını bekliyoruz."
"İNGİLTERE'DE MHK BAŞKANI'NA SORDUM"
"İngiltere'nin MHK Başkanı'nı aradım ve sordum. Bu hakemleri nasıl seçtiklerini sordum. Cevabı 'Gelen hakeme hangi takımı tuttuğunu, ikameti, ailesinde ve yakınlarda bir takım taraftarı var mı? Bunları soruyoruz ve ona göre maç veriyoruz' dedi. Türkiye'de böyle bir sistem yok!"
"AVRUPA MAÇLARINA YEREL HAKEMLERİ VERSİNLER, VERİYORLAR MI?"
"İngiltere'nin MHK Başkanı'nı aradım ve sordum. Bu hakemleri nasıl seçtiklerini sordum. Cevabı 'Gelen hakeme hangi takımı tuttuğunu, ikameti, ailesinde ve yakınlarda bir takım taraftarı var mı? Bunları soruyoruz ve ona göre maç veriyoruz' dedi. Türkiye'de böyle bir sistem yok!"
"AVRUPA MAÇLARINA YEREL HAKEMLERİ VERSİNLER, VERİYORLAR MI?"
"Hakemlerin hepsi ile alakalı bir şey demiyorum. Etkilenmeyen hakemler vardır. Bir takım tutan adam, o takım hakkında doğru karar verebilir mi? %100 doğru karar veriyorlarsa, Avrupa maçlarına o zaman yerel hakemleri versinler! Veriyorlar mı?"
''HACIOSMANOĞLU'NA NEDEN GÜVENDİĞİMİZİ ANLATAYIM''
"İbrahim Hacıosmanoğlu'na neden güvendiğimizi anlatayım. Hakem, gözlemci, VAR'daki hakem... Bilmiyorum kim! Başkan geldiğinde VAR'da hata yapanlarını gördüğünü söyledi. Ben polis değilim, müfettiş değilim! Sebebinden bana ne! Ben somut bir şey ortaya koyuyorum! Adamın yüzüne koydu dirseği kart yok! Burada garip bir şeyler olduğunu söylüyorum ve bir hafta sonra yaşanıyor."
''VURA VURA İNDİRECEĞİZ''
''Ya hakemler bizi tahrik ederek TFF'ye saldırmamızı istiyorlar ya da TFF Başkanı'nı sabote ediyorlar! Bir şey yapıyorlar! Biz bu yapıyı vura vura indireceğiz. Federasyon başkanımız da bu konuda kararlı."
"İNGİLİZLER GERİ ZEKALI MI?"
"Ahmet Çakar hakemliğinde etkilenmedi diye bugünkü hakemlerin etkilenmeme durumu yok! Peki İngilizler geri zekâlı mı, tuttuğu takımın maçına o hakemi vermiyor? Avrupa'da bu yapılıyorsa, biz de yapmalıyız."
''NEDEN FENERBAHÇE'YE BU OLMUYOR''
"17 dakika duran maç, bunun 10 dakikası VAR'dan durmuş. Sen maça 6 dakika uzatma veriyorsun! Bunun adı nedir? Neden Fenerbahçe'ye bu olmuyor? 15 dakika dursun oyun, hakem de 5 dakikada bitirmek istesin! Ne zaman Fenerbahçe maçında fahiş hata oldu?"
''AYTAÇ KARA'YI ARADIM VE SORDUM''
"40 metreden gelen top var, oyuncunun eline top çarptı mı, çarpmadı mı? Aytaç Kara'yı maçtan sonra aradım ve topun eline çarptığını söyledi. Kasımpaşa maçı ortaya koyabildiğiniz tek maç ve onda da top eline çarpmış! Biz bu maçta haksız puan almadık. Aytaç zaten Fenerbahçeli değil."
"HAYATTA BÖYLE FIKRA DUYAMAZSINIZ"
"Hakemlerle kazandığımız maçı dinleyin, hayatta böyle fıkra duyamazsınız! Penaltımız verilmemiş, ancak 90. dakikada 40 metreden gelen topa sonra sen neden müdahale etmedin deniyor! Fenerbahçe lehine hiç hata yapılmadı demiyorum."