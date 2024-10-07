" İNGİLTERE'DE MHK BAŞKANI'NA SORDUM "



"İngiltere'nin MHK Başkanı'nı aradım ve sordum. Bu hakemleri nasıl seçtiklerini sordum. Cevabı 'Gelen hakeme hangi takımı tuttuğunu, ikameti, ailesinde ve yakınlarda bir takım taraftarı var mı? Bunları soruyoruz ve ona göre maç veriyoruz' dedi. Türkiye'de böyle bir sistem yok !"



"AVRUPA MAÇLARINA YEREL HAKEMLERİ VERSİNLER, VERİYORLAR MI?"





"Hakemlerin hepsi ile alakalı bir şey demiyorum. Etkilenmeyen hakemler vardır. Bir takım tutan adam, o takım hakkında doğru karar verebilir mi? %100 doğru karar veriyorlarsa, Avrupa maçlarına o zaman yerel hakemleri versinler! Veriyorlar mı?"