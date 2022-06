CANLI: Abdullah Avcı konuşuyor

CANLI AKTARIYORUZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezonla ilgili açıklamalarda bulunuyor.Ümraniye'yi pas geçemem. Recep Uçar, kendi semtinde böyle bir duyguyu yaşadı. Onlara da başarılar diliyorum. İstanbul takımları açısından konforlu bir alan olacak. Otobüsle rahat gidip gelecekler. Biz tabi İstanbul'a gezmeye gelmiyoruz (gülerek). Bence yayın gelirinden daha fazla almamız gerek. Deplasman masraflarımıza daha fazla. Büyük hedeflerimiz var. Yaşayalım, görelim.Statlar ne olacak? Şartlara uygun olacak mı? Emek veren herkesi tebrik etmek lazım. Sadece kazananları değil, yarışın içinde olanları da tebrik etmek gerek. Oyunu geliştiren, insana yatırım yapan durumların oluşmasını istiyoruz. Medya açısından da iş bitmedi, halen çalışıyorlar. Bandırma'yı da es geçmeyeyim. Ümraniyespor, Bandırmaspor... Maçlar yaptık, Süper Lig'e çıkma yolunda mesajı veriyorlardı. Hazırlık maçı oynadık ama ciddi maçlar oldu. Bandırma seyircisini de tebrik ederim. Bandırma tarihinde ilk defa böyle bir durum yakaladı. Böyle devam ederlerse karşılığını alırlar. Herkesi mücadelelerinden dolayı tebrik ederim.Riva aslında benim mesleki çıkış noktamdır. Oralar çok prefabrik yerlerdi, hayallerim vardı. A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü olduğumda projelerde yer aldım. Yıldırım Demirören döneminde Riva Tesisleri Avrupa standartlarının üstünde yapıldı. Avrupa'da Riva gibi bir yer yok. İçeride çalışan personeller de futbol takımına nasıl hitap edeceğini çok iyi biliyor. Bu sene de tekrar olacağız ilk aşamada. İyi takımlar getirebilirsek, Şampiyonlar Ligi Play-Off öncesi test olur. Sezonu bu ayın 27'sinde Trabzon'da açacağız. Ön hazırlık, ölçümler olacak. 3-4 gün Trabzon'da geçireceğiz, sonra da Riva'da devam edeceğiz.Geçen sene iyi bir kadro kurduk. Şampiyonluğa uygun bir kadro kurduk ve oyuncular da hedefe giden yolda cevap verdi. Antrenman sayısı fazla olunca, belli bir yaştaki oyuncuların sakatlık riski oluyor. Ona göre antrenman planı yapıyoruz. İyi bir kadromuz var. Ama tekrar şampiyonluğa oynayacağız. Ayrıca Şampiyonlar Ligi Play-Off maçı var. Bu ülke futbolu adına, Trabzonspor adına en önemlisi 1 senelik maaş bütçemizi karşılayacak bir durum var. Biz diğer takımlardan daha düşük bütçeyle şampiyon olduk. Ama devam edemesek bile orada, Avrupa'da yola devam ediyoruz. En az 50 maçımız olacak yeni sezonda. Bu göre kadroyu planlamamız gerekiyor.Geçen sene 8 sol bek değiştirdik. Sol bek alacağız. Edgar ve Bruno'yu kaybettik, sezonu kapattılar. Sağ stoper, sol bek, belki bir sağ bek. Çünkü Serkan da sakatlandı. Merkez orta saha ile ilgili de plan var. 6-8 için oyuncu bakıyoruz. Nwakaeme'nin durumu havada. Kenar oyuncusu olabilir. Tabii gidenler olacak, kalanlar olacak. Belki teklifler olacak. Şu anda milli takım kampları devam ediyor. Geçen seneden daha iyisini yapacağız. Rekabet edecek bir kadro olacak. IPAD elimde, her gelişmeyi takip ediyorum.Organizasyonun içine yıldız oyuncuyu sokarsan harika oluyor. Hamsik gibi... Böyle bir oyuncuyla her şeyi konuşuyorsun. Yıldız oyuncu mu, takıma faydalı bir oyuncu mu? Yıldız oyuncu organizasyona girecekse iyi bir oyuncu olması gerek. Maliyeti ne çıkacak kulübe? Oraya bakarak hareket ediyoruz elbette.Anthony Nwakaeme'nin durumu havada. Ben Trabzonspor'un teknik direktörüyüm. Nwakaeme'nin kalıp kalmaması kararımı söylerim. Oyuncuyla ilgili düşüncemi söylerim, bir taraftan da kurumu düşünürüm. Bazen transferde fren bile yaptık. Nwakaeme burada karşılığı olan, grubun içinde saygın, benle iletişimi iyi olan bir oyuncu. Kalmasını konuşmuştuk. Kendisi de söyledi. Süreç var. Ben 2 haftadır bağlantı kurmadım. Bir durum olursa görüntülü de konuşuruz. Detayları bilemem. Bir ekonomi bu. Problem çıkaracak bir oyuncu değil. Kulüp kendi bütçesine çekmeye çalışıyor.Ahmetcan Kaplan, Trabzonspor altyapısının önemli kaynaklarından biri. Şampiyon olan takımın kadrosundan çıkmış oyuncular var. Bu çok değerli bir durum. 18 ay evvel gittiğimde antrenmandaydı. Harika bir fizik, sol ayak, stoper, gelişime açık. Ne verirsem uygulamaya çalışıyor. Biz, Trabzonspor'un yüzü yapalım bu çocuğu dedik. Çok önemli mesafe aldı. Bugün Avrupa'da konuşuluyor. Yatırım amaçlı teklifler var. Bana da geldi bilgi. Oyuncu ve kulübün menfaatleri doğrultusunda karar veririz. Sanki Almanya'dan teklif geldi diye hatırlıyorum. Almanya'da yatırım yapan takımların takibe alıp teklif sunacağını duymuştum. Her ligde oynayabilir. Olmaya aday bir oyuncu. Yol alması gerekiyor. İyi bir çocuk. Doğru bir yatırım yapmak gerek.Tanıdığım, çalıştığım oyuncular. Ozan önemli bir oyuncu. Sözleşmesi var, süreci var. Ama öyle bir talebim yok. Elmalı, aday oyuncu. Ama iç piyasada o rakamlar mümkün değil. Beşiktaş'tan sol bek oyuncuları var. Caner var. Şimdi de Elmalı bu konuda gelişiyor. Halil'i de tanıyorum. U20 Dünya Kupası'nda bir oyuncuydu. Kadro derinliği, ekonomi ve rekabet belirler. Ama şu anda bir bağlantım yok.Oğuzhan'ı A Milli Futbol Takımı'na ben aldım. Beşiktaş'ta transferi bana soruldu. Ama hep aşağıya gitti. Öyle bir durum yok. Oğuzhan, Trabzonspor'a gelse Dorukhan etkisi bence olur. Odak noktamız futbol. 32 sene sonra ilk defa İstanbul dışına çıktım. Çalışmaya da dinlenmeye de vakit olduğunda odağımız futbol oluyor. Trabzon, bir futbol şehri.Geldi ismi, son durumu inceliyoruz. Marka bir isim. Basında da çok çıktı. Ekonomik şartlar uygun olursa transfer etmek isteriz.Masouras daha önce istedik. Geçen sene talep ettik. Olympiakos'tan istedik, rakamlar yüksekti. O rakamların yarısı dahi olmaz. Taraftar oyuncu ister. Kulüplerin gelirleri düştü. Oyuncularla anlaştığın paralar daha farklı. Kulüplerin hayal satmaması ve gerçeklerin üstüne gitmesi gerek. Kendi egomuzu tatmin etmiş oluruz. Sürece sağlıklı şekilde devam etmek gerek.Bütün testlerden geçince değerlendirme yapacağız. Ona göre karar vereceğiz. Abdulkadir Parmak ile ilgili bir değerlendirme yapacağım, karar vereceğim.Ömür konusunda da iki taraflı düşünmek gerek. Başkan, "Pişman oldum vermediğim için" demişti. Bazen doğru zamanda vermek gerekebilir. Çok özel bir oyuncu. Türkiye'de marka oyuncularla çalıştım. O da onlardan biri. Odak noktası futbol olduğu an fark yaratabilecek bir oyuncu. Eğer iyi bir transfer modeli olursa, değerlendirme yapılabilir.Bu oyun artık duygularla oynanan karışık bir oyun değil. Bir organizasyon oyunu. Ben değişim ve gelişime açık biriyim. Ekibimle çalışıyoruz. Bir oyun planı var. Ekip olarak kafa yoruyoruz. Başakşehir dönemi benim için bir üniversite gibiydik. Tamamen sahaya odaklandığım bir yerdi. Başakşehir'de çok oyuncu geliştirdik. Adım adım gittik ama şampiyonluk olmadı. Fakat; en dediğimiz şeyler oldu. Biz itibarsızlaştık. 7 senedir yaptığımız ortada!Fenerbahçe maçını kaybetmiştik. 2-0 bitmişti. Canım yansa da böyle başlayacağım demiştim. Bazen oyuncu ve rakibe göre esneklik gerekiyor. Pasla başlıyoruz, "Nereden çıktı bu?" diyorlar. Ya da tam tersi. Oyun esnekliğine teknik adamların sahip olması gerekiyor. 1,5 senedir bunu Trabzonspor'da net şekilde kullandım. Ekibimden bir hocam, "Hangi bekle başlayacağız?" dedi. Ters baktım. "Sonuç alacağız" dedim. Medya, hücum oynamayacak mı diye soruyordu. Ben de "Play-Station değil bu" dedim. Zaman değil sabır, sabırla birlikte de sonuç almanız gerekiyor. Oyunu nasıl geliştireceksin? Düşünce esnekliğine sahip olmak gerek. Tatmin olmadığım oyunlar var. Önümüzdeki sene devam edeceğiz.Şampiyonlar Ligi oyununu bir anlatabilir misiniz? Anlatamayacaklar. Az gol yiyorsun savunma yapıyor diyorlar. Hücumdayken savunmayı nasıl yapacağını düşünmen ve bilmen gerek. Bir maçta gol attık, çalıştığımız bir şeydi. Topa değmeyen oyuncu açtığı alanla bize gol attırdı. Ama ne diyor diyorlar. Organizasyonlara bakmak gerek diye düşünüyorum.Geldiğimizden beri 70 maç falan oynadık. 6 mağlubiyet aldık. Rekorlar kırıldı, 1.5 senede. Bir organizasyonumuz var. 70 maçta hiçbir rakip tamamen üstünlük sağlayamadı. Trabzonspor forması zaten yarışır. İstanbul'un büyük takımlarına karşı bu hikayeyi yazan bir takımdır. Trabzonspor forması sana saha içinde büyüklüğünü hissettirir. Daha iyisini nasıl yapabiliriz? Geçen sene büyük takımlar yoktu. Biz yaklaştırmadık ki! Devamlı kazanmaya devam ettik. Devre arasında herkes teslim oldu. Öyle değil mi? Transfer bile yapmadılar. İki kupalı hoca Sergen Yalçın ayrıldı. Pereira ayrıldı. Galatasaray'ın önemli teknik direktörü ayrıldı. Herkes dalgalı geçirdi. Biz sonuca rahat gittik. Trabzonspor'un herkes hakkını veriyor. Fenerbahçe ve Galatasaray başkanları da söyledi. Tekrar teşekkür ediyorum.Gözüme kestirdiğim rakip yok. Artık Avrupa'da bütün takımların plan ve stratejileri var. Molde maçı oynadık ve Roma... Roma'nın başardığı ortada. Mourinho bizim için, "Konferans Ligi takımı değiller" dedi. Ona da teşekkür ediyorum. Başakşehir ile Sevilla'da Emre ile direkten döndük. O gün gidemedik ama şimdi farklı. Her maç zor. En iyi şekilde hazırlanacağız. O çıksın, bu çıksın diyemem. Ama biraz talihsiz kuralar çekiyorum (gülerek).