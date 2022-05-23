CANLI: Abdullah Avcı konuşuyor

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İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, beIN Sport'ta canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Avcı'nın açıklamalarını canlı aktarıyoruz."Trabzonspor'dan teklif aldığımda takımın güçlü-güçsüz yanlarını analiz ettik. Trabzonspor'a dördüncü görüşmenin ardından transferim gerçekleşti. Birçok yerden teklif yaptı. Bodrum'da suyun kenarındaydım, teklif oradan beni aldı. Trabzonspor'un her zaman bir ağırlığı vardır, tablo ne olursa olsun. Bir analiz çalışması yaptık.""Özellikle Ertuğrul Doğan'a teşekkür ederim. Trabzonluluğunu, samimiyetini ve neler yapabileceğini ve benim arkamda durarak bana bu kapıyı açtı.""Trabzonspor'a gidince, bizim önceliğimiz oyunu alıp, sonra sonucu almamız gerekiyordu. Öncelikle takım savunmasını onarıp devam ettik. Oyuncular buna cevap verdi. Bunlara yoğun bir şekilde çalıştık.""Dört senelik yönetimin bir başkanın süreci var. Ünal Karaman'a ve Hüseyin Çimşir'e teşekkür etmek istiyorum, onların da katkıları var. Meslektaşlarımdır, Ünal hoca şampiyonluk sonrası beni aradı.""Sezona başlarken, takımların transferleri, kamp yerleri belli değildi. Biz geçen sene yarışırken bunların planlamasını yaptık. Ben kampa yüzde 85 transferler tamamlanmış şekilde girdim.""Roma maçları bizim için test maçlarıydı. O maçlar lige öz güven olarak iyi girmemizi sağladı. Oyunda salladık ama 3 maçta 9 puan aldık, böyle girdik milli takım arasına. Sonra Galatasaray maçında 2-0 geriye düştük, ardından galibiyeti kaçırdık.""Fenerbahçe maçında lider olduk, 38. haftaya kadar liderliği bırakmadık. Ve açık ara puan farkıyla liderliği koruduk""Galatasaray deplasmanında Visca'nın attığı golle şampiyonluk hikayesi başladı. Kendi içimde şampiyonluğu hissettim""Ocak ayında şampiyon ilan edildik. Mart ayında neden olamıyoruz dedik. Zihinsel dalgalanmalara neden oldu bunlar. Nisan ayında şampiyon oldu. Ben 3 sağ bek, 8 sol bek değiştirdim.""Taraftar, takımı sahiplenmiş. Takım için çocuğu gibi konuşuyor. Samimiyetleri, duygularını yaşamaları, şampiyonluk kutlamaları... Acayip duygusal anlardı. Kasımpaşa'yı 1-0 yendik, taraftar bana '1-0 kazanılır mı?' diyor, Alanya maçının ilk yarısı 4-0 bitmiş, ikinci yarıdan sıkılmış. Kayseri maçında 2-0'dan 3-2'ye geri döndük. İki kişi hastaneye kaldırıldı, 'İyi maç oldu diyor'"Hiçbir teknik direktör, tek başına takımı şampiyon yapamaz. Bunda yönetimin, ekibimin, çalışan herkese bu anlamda teşekkür ederim. Bu işin ana figürü sahadaki oyuncu. Bir çalışıyorsun, iki iletişim var. Ben şuna inanıyorum, bu işin temelinde iyi organizasyon, iyi oyuncu var. Ama iletişimi bunun içine koymazsan bunun içinden çıkamazsın. Biz oyuncularla samimi bir şekilde, çok açık, gri olmadan paylaştık. Kulüp de bütün vecibelerini yerine getirdi.""En yakın rakibimiz 7 mağlubiyet almış. Biz 3 mağlubiyet aldık. Bir tanesi 3 penaltı ile karlı havada, diğeri son hafta, bir tanesi de penaltı ve kendi kaleme gol atmışım.""Herkese hatalar olabiliyor. Bizim de kenarda canımız yanıyor. Bu oyunu sahanın içinden konuşmamız lazım. Hakem olarak konuşursak, gelişemeyiz""Son dönemde dalgalanmalar oldu. Savunmanın hepsinin değiştiği, merkez orta sahanın değiştiği maçlar oldu. Organizasyon bizi ayakta tuttu. Bu oyunda her zaman dengede gidemezsin. Toplamda 6 mağlubiyet aldım ve hep oyunun içinde kaldık biz."