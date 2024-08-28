CANLI| Abdullah Avcı konuşuyor

"Bu takım, daha önce de söyledim, çok iyi bir takım olacak. Bunu en yakın zamanda görecekler."

"Benim ve ekibimin, takımımın bütün odak noktası yarın akşamki maç."

"Geçen hafta 70 dakika bir resim çıkardık ortaya. Biz bunu daha iyi yapmak, daha baskılı, daha kısa sürede topu almak, atak sonuçlandırmak istiyoruz, pozisyonları golle sonuçlandırmayı yarın akşam gerçekleştirmek istiyoruz."

"Yarınki oyunumuzu daha iyi hale getirmeye çalışacağız. Yarın sahaya çıktığında kadroyu görürsünüz. Gördüklerimiz, tespitlerimiz var. Umarım sahaya daha fazla yansır."