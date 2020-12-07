CANLI: A Milli Takımımızın rakipleri belli oluyor

A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri belli oluyor.

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CANLI: A Milli Takımımızın rakipleri belli oluyor
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07 Aralık 2020 19:57
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi yapılıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilen kura çekimiİ 20.00'de başladı.

Türkiye, UEFA üyesi 55 ülkenin katıldığı kuraya, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya ve Romanya ile birlikte ikinci torbadan katılıyor.

*Kura çekimi ANBEAN bu sayfada olacak.


A Grubu
Portekiz
Sırbistan
İrlanda

B Grubu
İspanya
İsveç
Yunanistan

C Grubu
İtalya
İsviçre
Kuzey İrlanda

D Grubu
Fransa
Ukrayna
Finlandiya

E Grubu
Belçika
Galler
Çek Cumhuriyeti

F Grubu
Danimarka
Avusturya
İskoçya

G Grubu
Hollanda
TÜRKİYE
Norveç

H Grubu
Hırvatistan
Slovakya
Rusya

I Grubu
İngiltere
Polonya
Macaristan

J Grubu
Almanya
Romanya
İzlanda

2022 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde kura torbaları şu şekilde:

1. torba: Belçika, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Danimarka, Almanya, Hollanda

2. torba: TÜRKİYE, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya, Romanya

3. torba: Rusya, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Çekya, Norveç, Kuzey İrlanda, İzlanda, İskoçya, Yunanistan, Finlandiya

4. torba: Bosna Hersek, Slovenya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, İsrail, Belarus, Gürcistan, Lüksemburg

5. torba: Ermenistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Faroe Adaları, Azerbaycan, Estonya, Kosova, Kazakistan, Litvanya, Letonya, Andorra

6. torba: Malta, Moldova, Liechtenstein, Cebelitarık, San Marino



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