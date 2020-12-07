CANLI: A Milli Takımımızın rakipleri belli oluyor

A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri belli oluyor.

Haber; Sporx.com
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CANLI: A Milli Takımımızın rakipleri belli oluyor
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07 Aralık 2020 19:55
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi yapılıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilen kura çekimi 20.00'de başladı.

Kuraya 2. torbadan katılan A Milli Takımımızın 1. torbadan gelen rakibi Hollanda, 3. torbadan gelen rakibi ise Norveç oldu.

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A Grubu
Portekiz
Sırbistan
İrlanda

B Grubu
İspanya
İsveç
Yunanistan

C Grubu
İtalya
İsviçre
Kuzey İrlanda

D Grubu
Fransa
Ukrayna
Finlandiya

E Grubu
Belçika
Galler
Çek Cumhuriyeti

F Grubu
Danimarka
Avusturya
İskoçya

G Grubu
Hollanda
TÜRKİYE
Norveç

H Grubu
Hırvatistan
Slovakya
Rusya

I Grubu
İngiltere
Polonya
Macaristan

J Grubu
Almanya
Romanya
İzlanda

2022 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde kura torbaları şu şekilde:

4. torba: Bosna Hersek, Slovenya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, İsrail, Belarus, Gürcistan, Lüksemburg

5. torba: Ermenistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Faroe Adaları, Azerbaycan, Estonya, Kosova, Kazakistan, Litvanya, Letonya, Andorra

6. torba: Malta, Moldova, Liechtenstein, Cebelitarık, San Marino



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