CANLI: A Milli Takımımızın rakipleri belli oluyor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi yapılıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilen kura çekimi 20.00'de başladı.
Kuraya 2. torbadan katılan A Milli Takımımızın 1. torbadan gelen rakibi Hollanda, 3. torbadan gelen rakibi ise Norveç oldu.
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A Grubu
Portekiz
Sırbistan
İrlanda
B Grubu
İspanya
İsveç
Yunanistan
C Grubu
İtalya
İsviçre
Kuzey İrlanda
D Grubu
Fransa
Ukrayna
Finlandiya
E Grubu
Belçika
Galler
Çek Cumhuriyeti
F Grubu
Danimarka
Avusturya
İskoçya
G Grubu
Hollanda
TÜRKİYE
Norveç
H Grubu
Hırvatistan
Slovakya
Rusya
I Grubu
İngiltere
Polonya
Macaristan
J Grubu
Almanya
Romanya
İzlanda
2022 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde kura torbaları şu şekilde:
4. torba: Bosna Hersek, Slovenya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, İsrail, Belarus, Gürcistan, Lüksemburg
5. torba: Ermenistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Faroe Adaları, Azerbaycan, Estonya, Kosova, Kazakistan, Litvanya, Letonya, Andorra
6. torba: Malta, Moldova, Liechtenstein, Cebelitarık, San Marino
Kuraya 2. torbadan katılan A Milli Takımımızın 1. torbadan gelen rakibi Hollanda, 3. torbadan gelen rakibi ise Norveç oldu.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR; TIKLAYIN
A Grubu
Portekiz
Sırbistan
İrlanda
B Grubu
İspanya
İsveç
Yunanistan
C Grubu
İtalya
İsviçre
Kuzey İrlanda
D Grubu
Fransa
Ukrayna
Finlandiya
E Grubu
Belçika
Galler
Çek Cumhuriyeti
F Grubu
Danimarka
Avusturya
İskoçya
G Grubu
Hollanda
TÜRKİYE
Norveç
H Grubu
Hırvatistan
Slovakya
Rusya
I Grubu
İngiltere
Polonya
Macaristan
J Grubu
Almanya
Romanya
İzlanda
2022 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde kura torbaları şu şekilde:
4. torba: Bosna Hersek, Slovenya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, İsrail, Belarus, Gürcistan, Lüksemburg
5. torba: Ermenistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Faroe Adaları, Azerbaycan, Estonya, Kosova, Kazakistan, Litvanya, Letonya, Andorra
6. torba: Malta, Moldova, Liechtenstein, Cebelitarık, San Marino