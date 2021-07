CANLI | 4 büyük kulübün başkanları bir araya geldi

AÇIKLAMALARI CANLI OLARAK AKTARIYORUZ

"KULÜP GELİRLERİ EROZYONA UĞRUYOR"

"TOPLAM İNDİRİM 679 MİLYON DOLAR"

"TFF MASAYA YUMRUĞUNU VURSA BÖYLE OLMAZDI"

"BİZ YAYINCIYI ZORLAMADIK, ÖDESİN"

"TFF KARAR İÇİN BUGÜN BENİ BEKLİYOR"

"ÜZÜM YOK, BAĞCI DOLAŞIYOR"

"YAYINDA 3'TE 1'DEN DAHA FAZLA KAYIP VAR"

"İDDAA GELİRLERİ ARTTI AMA BİZ ALMIYORUZ"

"FIFA'YA GÖRE GÖREVİ BIRAKIN!"

"TAM İHLAL VAR"

"TFF KARARININ NİHAİ OLDUĞUNU SÖYLÜYOR"

"UEFA VE FIFA ÇERÇEVESİNE GİRMEK ZORUNDASINIZ"

"MOTOR BOZUK, LASTİK DEĞİŞTİRİYORSUNUZ"

"BASKI YAPAN KULÜPLER OLACAĞIZ"

"KARŞILIKLI ANLAŞMA DEDİK AMA HER ŞEY HİKAYE"

"KARAR ÇIKINCA 3 MİLYON OLDU 6 MİLYON"





4 büyük kulübün başkanı Habertürk Tv'de bir araya geldi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu soruları yanıtlıyor."Sporun kardeşlik ve birleştirici özelliğinden faydalanmalıyız. Ancak dışarıya yansıyan bir negatif algı yansıması var. Aslında böyle değil. Biz aslında arka tarafta bir arada olabildiğimizi göstermek istedik. Biz ne kadar barışık olursak toplumuun huzuru ve barışı için fayda sağlayacak diye düşündük. Özetle biz aslında sahadaki rekabetin dışında arkadaşız ve dostuz. Birbirimize karşı saygıda kusur yok. Kurumların bunu görmesini istedik. Kendi camialarımıza da mesaj vermiş olacağız. Sizler de bizler gibi olmaya gayret edin.""Sorumlarımız aynı. Saha dışında ortak hareket etmeliyiz, yapıcı olmalıyız. Bu bir araya gelişi yaptığımız için çok mutluyum. Bu toplantı bir çok toplantının başı olur inşallah. Çözümleri ve önerileri başarılı şekilde inşallah hayata geçiririz""4 başkan olarak bir sayıya dayandıracaksak yüzde 78 Pasoligin temsilcileri burada. Aynı sorunları yaşadığımız bir gerçek. Bazı problemleri halletmezsek kaos sezonuna başlayacağız. Çözümün kaçınılmaz olduğu konusunda hemfikiriz. Sahada rekabet edelim, ama saha dışında bunları çözebilelim. Başkanlarımız çok açık fikirlilikle bu masaya oturdu. Ben bu görüşmeyi çok önemsiyorum. Türkiye için futbol çok önemli. Türk futbolunun değerini artırarak görüşmeyi umuyorum.""Ülke futbolunun yüzde 78'ini temsil eden bizlersek sorunların sorumlusunun da yüzde 78'i biziz demektir. Sahada rakibiz, rekabetin fair-play çerçevesinde olması gerektiğini düşünürsek saha dışında o fair-playe oyuncularımızla da birlikte sorumluyuz. Dünden bugüne devam eden bir problem bu. Eğer paydaşlar 4 büyük kulüpse sorumlular da biziz. 30 yıldan fazla futbolun içindeyim ama bizler Burak başkanımız aramıza yeni katıldı ama haftada 2 kez konuşuyoruz Kulüpler Birliği'nde. Kamuoyuna yansıtamadık ama bu yayında konuşacağız""A kulübü için gerekli olan B-C için gerekli değilse, biz bunları destekliyoruz dedik. Tüm başkanlarımız böyle düşünüyor. 3'ünün değil benim sorunum varsa hepimiz bu sorunu kabul ediyoruz. Ne olursa olsun bizler beraberiz. Bizim sorunumuz içerisinde bakanlık tarafında, TFF tarafında her yerde olabilir. Bizim TFF tarafında istediğimiz taleplerimiz, bu konularda ısrarlı olmamız bizim o kuruma sayygısızlık içerisinde olduğumuz şeklinde değerlendirilmemeli. Bunu dile getirmenin saygısızlık tarafı yok. O kapıyı 40 kere çalabiliriz. Bunun kavga olarak adlandırılması doğru değil. Bizim konuştuğumuz şeyler medyaya yansısa zaten sorun yok, yansımayınca yanlış yansıyor. Bazı istihbaratları yanlış yansıtıyorlar. Kurulların bağımsız olması, yayın ihalesi 5 sene önce yapılmış olmasına rağmen 2 ilk senesi tamam ama 2 senedir sağlıklı şekilde yürümeyen, kulüp gelirlerinin erozyona uğradığını görüyoruz. Bir şekilde konuları çözmeye çalışıyorlar ama yapılan çalışmalar kayıplar noktasında hudutu geçince bizler sıkıntı yaşıyoruz. Rakamın düşmesi konuşuldu pandemi nedeniyle, 2 sene zaten sorunsuz yürümüştü, sonra pandemi nedeniyle ortaya konan tablo bizi yoruyor. Yayıncı kuruluşu biz zarar görürken korumaya çalışmak bizi yoruyor. Bizim itirazda bulunup kapı çalmamız doğal süreç. Biz indirimi düşünmüyoruz demiştim Külüpler Birliği Başkanıyken. Yayıncı kuruluş bakanlık veya TFF ile birlikte bize destek olsaydı. Bize bir para versinler, sonra bize bilet satışlarından sonra kolaylık sağlarsınız dedik ama olmadı. Bizim sorunlarımıza cevap geliyor onda sorun yok. Cevaplar geliyor ama istediğimiz gibi gelmiyor. Onların bu konumda çok suçlayıcı konuşmak doğru değil. Yayıncı kuruluşun yaptığı çok doğru olmuyor sorunu bizler yaşıyoruz. Bu rakamlar bizi çok zorluyor. 40 değil 400 kere çalacağız çözülene kadar""Endüstriyi büyütmek, kulüplerin ihtiyaçlarını karşılamak, uluslararası rekabeti sağlıklı hale getirmek, mali olarak herkesi dengede tutabilmek TFF'nin görevi. TFF sorunun özüne inmiyor, dolayısı ile çözüm üretmiyor. Aldıkları kararlarda genellikle görüş ayrılıkları olduğu zaman kendi vicdanlarında bu kararları meşrulaştırmaya çalışıyorlar. TFF'nin bize kulak vermesi gerekirken TFF'nin Mali genel kuruluna bir çok kulüp katılmadı en son. Gelin konuşalım demek yönüne böl ve yönet durumuna gittiler. Orada fiziken bulunan 19 kulüp olmasına rağmen, devlete baş kaldırmaya kadar giden iddialara aracı olmaları ile birlikte, belli gazetecilerle bunları aktarmaya çalıştılar. Yayıncı kuruluş en acil çözülmesi gereken sorun, sonra yabancı oyuncu konusu, sonra adil rekabeti sağlama durumu. Bunun kurumların bağımsız olmaması yönünde görüyorum, son olarak da harcama limitlerinin hesaplanma şekilleri. Bu 4 konu çok önemli""Son 4 sezonda en büyük 5 ligin gelirleri artarken bizimki inmiş. Biz neden her sezon düşüşü görmek zorundayız. İhale 5 sezon önce yapılmış. Son yıllarda çok zor durumlar kur sabitlemeleri vs. diyerek rakam küçülüyor. Bu rakam 2017'de 468 milyona iniyor, sonra 416 milyona, sonra 388 milyon dolara, geçen sezon 337 milyon dolara iniyor. Hiç 500 milyon hiç olmuyor. 5 senede toplam 564 milyon dolar. Bize bu senede yaptıkları teklif 2 milyar. Bu rakamı baz alırsak 679 milyon dolar oluyor, bu sezon da aynı şekilde kalacağını düşünürsek. Bu hangi nedenlerle oluyor?""Şartlar uymadığı için bizim manevra alanımız çok daralıyor. Bizimle aynı düşüncede olmasını düşündüğümüz TFF, yayıncı kuruluştan daha fazla yayıncı kuruluşu savunuyor. Nedenini oralara götürürsek farklı şeyler çıkar ortaya, ihaleye fesat karıştırmaya kadar gider ama öyle düşünmüyoruz. Daha pandemi gelmeden başladı. Biz başımıza geleni bildiğimiz için 1 seferlik olsun dedik, seneye eski şartlarla başlayalım dedik düşündüğümüz gibi de oldu ve gelirimiz her sene indi.""3 sene evvel Kulüpler Birliği'ne gelindi araya girildi. Kasımpaşa ve Galatasaray imzalamadı. Biz şartlı olarak imzaladık. Bilgi alışverişi yapılması bizim bu karara ortak olduğumuzu göstermez. Pandemi yayıncı kuruluş için var, bizim için de var. Euro deli gibi artıyor. Dolar yüzde 129, dolar da yüzde 150 artmış. Pandeminin verdiği etkiler var. Bilet, loca satamıyoruz. Yayıncı kuruluş pastayı her geçen gün daraltıyor, geçen sezon 21 takıma bölünmüş oldu. Siz yayıncı kuruluşu bu kadar savunurken Ankara'ya gidip onlarla yaptığınız görüşmeleri anlattınız mı. Yapsaydınız anlatırdınız muhtemelen. İşin ciddiyetsizliğini anlatmak için söyleyeyim, her sene aynı şeyi yapıyoruz, bıçak kemiğe dayanana kadar, önümüzdeki sezonun paralarının bir kısmı ödenmesi gerekiyor. Geçen sene sezon başlamadan sus bedeli gibi bir para aldık. Biz bunu ciddiyetten uzak olarak görüyoruz. TFF masaya yumruğunu vursaydı iş buralara gelmezdi.""Geçen gün konuşurken biz Türk futbolunun sahibiyiz kulüpler olarak. Biz onları bizi yönetsin diye seçiyoruz, biz artık kaptan olacağız. Gelişim için risk alan hep bizleriz. Konulara değinildi, garip yayıncı kuruluşu konusu var. Şartnameyi biz belirlemedik, biz zorlamadık. Eğer girildiyse bu paralar ne dendiyse ödenmeli. Senelerce her sene başında indirim yapıldı. Biz her sene ihale yapıyor gibi her sene paraları indiriyoruz. Her sene ihale yapalım o zaman. İkinci konu kurullar, Süper Lig'de kurullardan memnun olan kişi yok. Demek ki sistem çalışmıyor. Biz sistemi başındakileri değiştirerek yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Tahkim Kurulu Disiplinin karalarının üstü bir kurul. Disiplin ve Tahkim kurulu başkanları beraber kitap yazmışlar. Eski hakemlerimiz her hafta hakemlik camiasının içinin çürümüş olduğunu söylüyor. Biz değil, onlar anlatıyor. Böyle giderse problemleri şahıslara zimmetleyip birbirimizle kavga etmeye devam edeceğiz. Çözüm, Tahkim ve Disiplin kurulu ile ilgili düzenleme istiyoruz. Birine verilen diğerine verilmemesi durumu olmayacak ve bunu biz teklif edeceğiz. MHK da çalışmıyor. Oyunu yöneten sistem çalışmayınca iş çalışmıyor. Kendi kararlarının ceza veren kurulu, bunu düzenleyen kurum kendisi üst kurulunun atamasını yapıyor, bu olamaz""Bir oyuncumuzun transferi konusunda başka bir kulüple davamız var. İtirazımızı yaptık ve problemli davranışlar konusunda hörüşmemiz var. Avrupa çözdü ama TFF'yi bekiyoruz. Avrupa kupasında oynatmamız gereken oyuncu konusunda bize izin vermedi. Neden, çünkü bu akşamki konuşmayı bekliyorlar. Galatasaray Spor kulübü bu yayında ne diyecek onu bekliyorlar. Bu görevi layığı ile yapmalarını bekliyoruz. Naklen yayından kesiyoruz ama oyuncularınkinden de kesiyoruz diyen yok. Bankalarla yaptığımız anlaşma gereği, bankalarla yaptığımız anlaşmada vergilerden sonra ödemeler var. Vadeler birbirine uymuyor. Vergi artışı oldu, oyuncu vergilerini biz ödüyoruz. Ben kimsenin bunu düşürün dediğini duymadım. Madem biz kulüplerle birlikte çözeceksek o zaman TFF'nin görevi ne bunu tartışmak lazım""Başkanlarımızla yaptığımız görüşmede hepimizin sorunları aynı. Bu şartlar altında devam edemeyeceğimiz konusunda hemfikiriz. Bizim niyetimiz üzüm yemek, bağcıyu dövmek değil. Şu anda üzüm yok, bağcı ortada dolaşıyor.Oyun eski ilgisini kaybetmeye başladı. Pandemi öncesinden beri. En son Milli takımımızın başarısı ortada, sahada başarı yok. Kulüpler sürekli birbiriyle kavga ediyor. Oyuncularımıza, hocamıza verilen cezalara itiraz ediyoruz. Kulübünü savun, ceza al böyle devam sonra aynı şeyler tekrar başımıza geliyor. Sorunu çözmemelerinin bedeli stresin artması oluyor. Biz kendimiz kavga ediyoruz sorunlar çözülmedikçe. Türkiye'yi de bu kadar germeye gerek yok. İdare ederek gidebileceğimiz yer kalmadı, ya çözeceğiz, ya çözeceğiz. Biz TFF ile yaptığımız toplantıyı zabıt olmadan yapmayacağız, Galatasaray olarak. Çünkü kapılar ardından başka, dışarıda başka oluyor. Rakamlar açık, borçlarımız belli, herkes her şeyi biliyor o zaman. Kapalı kapılar ardında konuşulmasın diyoruz.""4 büyüklerin bütçelerinin naklen yayın geliri yüzde 20-40'ını teşkil ediyor. Anadolu kulüplerinin yüzde 40-60 olarak görülüyor. Anadolu kulüplerini daha fazla etkiliyor. TFF ve yayıncı kuruluşla yaptığımız toplantılarda bunu sıklıkla dile getirdim. Yayıncı kuruluşun bunu görmediğini görüyoruz. Neresinden bakarsak bakalım harcamalarımızın yüzde 60-80 lik kısmı yabancı para teşkil ediyor. 3 milyon liraydı 3 puanın karşılığı 3 sene önce. 800 bin dolardı. Şimdi 2 milyon 20 bin lira oldu o para. 190 bin euro yapıyor şimdi o para. O gelir 3'te 1 den daha fazla kayıp oluyor. Yabancı oyunculara, kadro maliyeti açısından euro ödüyorsunuz. Kurdan etkilendik diyor, kovid diyor indirim diyor, enflasyon diyor indirim diyor. Bizim enflasyondan dolayı artırım talep etmemiz gerekiyor. Biz daha çok etkileniyoruz""Hem kurdan, hem enflasyondan biz etkileniyoruz. Anadolu kulüpleri ne yapacak? Hala bunları konuşuyoruz bunlar genel sorunumuz. Spor Toto gelirleri şöyle, neredeyse bütün ülke sporunu finanse eden bir kuruluş, 2005'ten beri yanılmıyorsam. Diğer federasyonların TFF haricinde 62 federasyonun en büyük gelir kaynağı Spor Toto. Yüzde 80-90'ını karşılıyor diğer federasyonların. Bir gelir var, naklen yayın geliri ile karşılaştırıyorsak bana göre devede kulak. Yayıncı kuruluştan gelmiyorsa diğeri bir şey kalmıyor. İddaa gelirlerinde bir artış oldu ama biz aynı oranda ödeme gerçekleştiriyoruz. İddaa gelirimiz 3 kat arttı ama aynı oranda ödemeler de arttı. Yayıncı kuruluş gelirleri en fazla rahatsız eden konu.Kurullara gelince, sorunların kaynağı biziz. Çünkü bu bugünün sorunu değil. MHK'dan şikayet ediyoruz ama 1960'tan beri böyle. PFDK'nin yapısı yıllardır böyle. Bugün ortaya çıkmış değil. Bunu değiştirmek için çaba harcanmadı. Bağımsız kurullar yerine bağımsız olsun ama bana bağımlı olsun dedik ve sorun kronikleşti.""TFF Statüsü değişiklik önerisi şöyle, başkan tarafından teklif edilen maddeyi çıkarıp yönetim kurulu tarafından teklif edilen deniyor. Tahkim kuruluyla alakalı var, üyelerin belirlenmesinde UEFA ve FIFA kuralları esas alınır. Bunu yazdığın yerde gereğini yerine getirmek zorundasınız. FIFA ne diyor? Bizim kurullarımıza baktığımız zaman çelişen en az 3-4 maddeyi sayabiliriz. Aynı zamanda aynı adresi paylaşmaları da FIFA kurallarında olmaması gerektiği yazıyor. FIFA'ya göre görevi bırakmanız lazım.""Spor hukukundan sorumlu yönetim kurulu üyemiz var, aynı şekilde onun bağlı olduğu devlet kurumunda onun altında çalışan birisi de Disiplin Kurulu üyesi. Bu küçük bir örnek, tam ihlal""Bizim yaptığımız başvuru neticesinde tavsiye kararında TFF kendi aldıkları kararın özerk olduğunu, Anayasa 79. maddesi uyarınca hiçbir şekilde değiştirilemez nihai karar olduğunu ifade ediyorlar. Bu yerkürede eğer kurumsal bir iş yapıyorsanız sizi denetleyen bir kurum vardır. Eğer AİHM'nin veya diğer kurumların size tavsiye kararlarında bile size itiraz edemeyeceğini söylüyorsanız bunun muhattabı UEFA ve FIFA'dır. Bu çerçevede oraya yazmanız sizi bunun dışına taşımıyor. UEFA ve FIFA'nın çizdiği çerçeveye uymak zorundasınız.""Temsilci raporları bu şekilde geldiği için adil kararlar vermenin mümkün olmadığını kendileri de biliyor. Çarpıklık sistemde, kişilerde değil. Kişileri değiştirerek, mevcut üyelere yemin ettirerek tarafsız olmuyor. Yemini tek ayak üzerinde mi nasıl yapıyorsanız bir anlam ifade etmiyor. UEFA ve FIFA'nın çerçevesine girmek zorundasınız""3 sene içerisinde kaç MHK başkanı değişti, 4. Tartışmalar sona erdi mi? Hayır. Arıza motorda siz lastik değiştiriyorsunuz. La Liga, Premier Lig yapısına baktınız zaman, Premier Lig'de hakem hata yapmıyor mu deniyor? Yapıyor ama hata yapıyor orada. Sistemi eleştiriyoruz biz sürekli. Sistem mesela orada hakemi atıyor. Buradaki gibi yapılmıyor. Bazılarının işine geldiği, bazılarının işine gelmediği için bağımsız olsun ama bana bağımlı olsun mantığı olunca olmuyor. Yıllar içinde bizim bu sistemin mücadelesini vermemiz gerekiyordu, bu zamana kadar geldik. La Liga'da hakemin hatası hakemin hatası olarak değerlendiriliyor. Biz eleştirirken hakemden başlayıp TFF yapısına kadar götürüyoruz işi mecburen. Sil baştan değil, TFF genel kurulunda yazılacak, orada tartışılacak bir konu.""Biz bir irade koyuyoruz bugün ortaya. İnşallah da başarılı olacağız. Trabzon'un, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın hakkı, kimin için olursa göz yummamamız lazım. Bunu düzeltmek için teklif yapan kulüpler değil değişmesi için baskı yapan kulüpler olacağız. TFF'den MHK'ya kadar tozlu raflardan o çalışmalar çıkacak ve biz bu sistemi değiştireceğiz başka şansımız yok""UÇK'yı ekleyebilirim oraya, cezalarımızı onlar kesiyor. Hakkaniyet indirimi diye bir şey var, pandemiden sonra o da ortaya çıktı. UÇK'dan olduğu gibi kazanıyorlar gidiyorlar artık. Dışarıdaki özel mahkemelerde UÇK kararlarını tartışmaya açıyoruz. Kulüplere düşman mısınız diye sormak istiyoruz. Kulüpler ortada olmayınca hangi hoca futbolcu para kazanabilecek. Biz yurtdışında açtığımız davaları kaybediyoruz artık. Karşılıklı anlaşma dedik ama her şey hikaye. Davayı açıyor, parayı alıp gidiyor. Kulüplerin hepsi dışarıda davalarda perişan vaziyetteler. Pandemi dönemiyle de alakası yok. Şampiyonlar Ligi'nden yüzde 15 düşüreceğiz diyorlar. Kardeş bu kararı veriyorsun ama futbolcu davasında neden o cezayı veriyorsun.""Yabancı sayısında bazı kulüpler altyapıları iyi olduğu için sınırda zorlanmayabilir. Türk futbolcularımızın ücretleri neredeyse 2-3'e katlandı yabancı kuralında. Bu bize zarar vermeye başladı. Ayıp ve yanlış oluyor diye bir tavır yok. TFF'nin yerinde olsam, 5 sene altyapı için sağlığınızı imkanlarınızı veriyorum, 5 sene sonra da atıyorum 6 yabancıyla oynayın demelisin. Bir günde düşürün bunu derseniz beni rekabet edemeyecek duruma getiriyorsun. Ben de istiyorum orada Türk çocuklarımız olsun istiyorum ama Türk çocuklarımız karar çıktıktan sonra 3 milyonu 6 milyon yapıyor. 10 yerliniz varsa, ben alamıyorsan daha yetişmemiş oyuncu alıp maç veya şampiyonluğu kaybetmiş olacaksınız. TFF bunu yapmadan önce biz bir kaynak bulacak. Bakanlıkla, hükümetle vs. Milli takıma yerli oyuncu bulamıyoruz dendi, yabancı kuralı olmadığı için. Yurtdışında oynuyor çocuklar mecbur kalıyor, gidiyor Juventus'ta ucuza oynuyor. Sınır olunca burada yüksek fiyata oynuyorlar. Nereden bulurlar bilmiyorun, kendi Milli takımı için kaynak bulmak istiyorlarsa bunu kulüplerden çıkarmamalılar"