CANLI | 2019 NBA All Star maçı canlı izle, NBA All Star hangi kanalda?

NBA ALL STAR 2019 ÜÇLÜK VE SMAÇ YARIŞMASI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN? | Basketbol All Star maçı maçı naklen yayınlanacak.



17 Şubat Pazar günü saat 04.00'te oynanacak maç S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.



Basketbol All Star Üçlük ve smaç yarışması 17 Şubat Pazar günü saat 04.00'ten S Sport ekranlarından basketbolseverler ile buluşacak.





YETENEK YARIŞMASI'NDA KİMLER VAR?



Yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları TSİ 04.00'te başlayacak. Uzun ile kısa oyuncuları karşı karşıya getirecek yetenek yarışmasında Mike Conley (Memphis Grizzlies), Luka Doncic (Dallas Mavericks), De'Aaron Fox (Sacramento Kings), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Nikola Vucevic (Orlando Magic) ve Trae Young (Atlanta Hawks) parkeye çıkacak.







ÜÇ SAYI YARIŞMASI'NDA HANGİ OYUNCULAR OLACAK?



3 sayı yarışmasında, unvanını korumaya çalışacak Devin Booker (Phoenix Suns), 2006 şampiyonu efsane Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks), 2015 şampiyonu Stephen Curry (Golden State Warriors), Damian Lillard, Seth Curry (Portland Trail Blazers), Danny Green (Toronto Raptors), Joe Harris (Brooklyn Nets), Buddy Hield (Sacramento Kings), Khris Middleton (Milwaukee Bucks) ve Kemba Walker'dan (Charlotte Hornets) oluşan 10 isim yer alacak.



SMAÇ YARIŞMASI'NA KATILACAKLAR



Michael Jordan, Kobe Bryant, Dominique Wilkins, Vince Carter ve Jason Richardson gibi isimlerin efsaneleştiği smaç yarışmasında ise Charlotte Hornets'tan Miles Bridges, Atlanta Hawks'tan John Collins, New York Knicks'ten Dennis Smith ve Oklahoma City Thunder'dan Hamidou Diallo mücadele edecek.







ALL STAR MAÇI NE ZAMAN?



Etkinlikler, 68. defa düzenlenecek All-Star maçıyla sona erecek. Geçen yıl formatı değişen gösteri karşılaşması, 18 Şubat Pazartesi günü TSİ 04.00'te oynanacak. Taraftarlar, oyuncular ve basın mensupları tarafından gerçekleştirilen oylamada kaptan seçilen LeBron James (Los Angeles Lakers) ile Giannis Antetokounmpo'nun (Milwaukee Bucks) oluşturduğu takımlar sahaya çıkacak. Sahaya 15. kez ilk 5'te çıkacak James, Kobe Bryant'a ait All-Star maçı rekorunu egale edecek. Denver Nuggets Başantrenörü Michael Malone'un çalıştıracağı LeBron'un takımının ilk 5'inde, Kevin Durant (Golden State Warriors), James Harden (Houston Rockets), Kyrie Irving (Boston Celtics) ve Kawhi Leonard (Toronto Raptors) parkeye çıkacak. LeBron'un takımının yedeklerinde Anthony Davis (New Orleans Pelicans), Klay Thompson (Golden State Warriors), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Ben Simmons (Philadelphia 76ers), LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Bradley Beal (Washington Wizards) ve Dwyane Wade (Miami Heat) yer alacak.

Milwaukee Bucks Başantrenörü Mike Budenholzer'ın yöneteceği Giannis'in takımının ilk 5'inde, Stephen Curry (Golden State Warriors), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Paul George (Oklahoma City Thunder) ve Kemba Walker (Charlotte Hornets) mücadele edecek. Yedekler ise Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Nikola Vucevic (Orlando Magic), Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), Blake Griffin (Detroit Pistons), D'Angelo Russell (Brooklyn Nets), Kyle Lowry (Toronto Raptors) ve Dirk Nowitzki'den (Dallas Mavericks) oluşacak.



Yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları TSİ 04.00'te başlayacak. Uzun ile kısa oyuncuları karşı karşıya getirecek yetenek yarışmasında Mike Conley (Memphis Grizzlies), Luka Doncic (Dallas Mavericks), De'Aaron Fox (Sacramento Kings), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Nikola Vucevic (Orlando Magic) ve Trae Young (Atlanta Hawks) parkeye çıkacak.3 sayı yarışmasında, unvanını korumaya çalışacak Devin Booker (Phoenix Suns), 2006 şampiyonu efsane Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks), 2015 şampiyonu Stephen Curry (Golden State Warriors), Damian Lillard, Seth Curry (Portland Trail Blazers), Danny Green (Toronto Raptors), Joe Harris (Brooklyn Nets), Buddy Hield (Sacramento Kings), Khris Middleton (Milwaukee Bucks) ve Kemba Walker'dan (Charlotte Hornets) oluşan 10 isim yer alacak.Michael Jordan, Kobe Bryant, Dominique Wilkins, Vince Carter ve Jason Richardson gibi isimlerin efsaneleştiği smaç yarışmasında ise Charlotte Hornets'tan Miles Bridges, Atlanta Hawks'tan John Collins, New York Knicks'ten Dennis Smith ve Oklahoma City Thunder'dan Hamidou Diallo mücadele edecek.Etkinlikler, 68. defa düzenlenecek All-Star maçıyla sona erecek. Geçen yıl formatı değişen gösteri karşılaşması, 18 Şubat Pazartesi günü TSİ 04.00'te oynanacak. Taraftarlar, oyuncular ve basın mensupları tarafından gerçekleştirilen oylamada kaptan seçilen LeBron James (Los Angeles Lakers) ile Giannis Antetokounmpo'nun (Milwaukee Bucks) oluşturduğu takımlar sahaya çıkacak. Sahaya 15. kez ilk 5'te çıkacak James, Kobe Bryant'a ait All-Star maçı rekorunu egale edecek. Denver Nuggets Başantrenörü Michael Malone'un çalıştıracağı LeBron'un takımının ilk 5'inde, Kevin Durant (Golden State Warriors), James Harden (Houston Rockets), Kyrie Irving (Boston Celtics) ve Kawhi Leonard (Toronto Raptors) parkeye çıkacak. LeBron'un takımının yedeklerinde Anthony Davis (New Orleans Pelicans), Klay Thompson (Golden State Warriors), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Ben Simmons (Philadelphia 76ers), LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Bradley Beal (Washington Wizards) ve Dwyane Wade (Miami Heat) yer alacak.Milwaukee Bucks Başantrenörü Mike Budenholzer'ın yöneteceği Giannis'in takımının ilk 5'inde, Stephen Curry (Golden State Warriors), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Paul George (Oklahoma City Thunder) ve Kemba Walker (Charlotte Hornets) mücadele edecek. Yedekler ise Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Nikola Vucevic (Orlando Magic), Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), Blake Griffin (Detroit Pistons), D'Angelo Russell (Brooklyn Nets), Kyle Lowry (Toronto Raptors) ve Dirk Nowitzki'den (Dallas Mavericks) oluşacak.

2019 NBA All Star Üçlük ve smaç yarışması hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Her yıl düzenlenen NBA All Star Üçlük ve smaç yarışması bu sene de yapılacak. Peki hangi kanaldan yayınlanacak? İşte detaylar...