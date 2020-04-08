Çankırı'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinin Yeşilören köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Çankırı'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
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08 Nisan 2020 22:13
 

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Yeşilören köyünde 2 koronavirüs vakasının tespit edilmesi üzerine salgının kontrol altına alınması için Kurşunlu Umumi Hıfzıssıha Kurulu kararınca köyün ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, köyde meydana gelebilecek arıza veya ihtiyaçlar doğrultusunda yetkililerin köye kolluk birimleri gözetiminde giriş çıkış yapabileceği aktarıldı.

Kentte Şabanözü ilçesine bağlı Kamış köyü de daha önce karantinaya alınmıştı.

Kırşehir kent merkezindeki 2 bina ile Kaman ilçesinde bir mahallenin karantinaya alındı

Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkez Kervansaray Mahallesinde site içindeki 2 bina ve Kaman ilçesine bağlı Savcılı Ebeyit Köyü Kapaklı Mahallesinde yaşayanların bazılarının koronavirüs testleri pozitif çıktığı belirtildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, temaslı kişilerin bulunması nedeniyle karantina uygulamasına karar verildiği vurgulanan açıklamada, "İlimiz merkez Kervansaray Mahallesinde bulunan bir sitede ikamet eden vatandaşlarımızdan bazılarının yapılan kontrollerinde koronavirüs vakasına rastlanılması nedeniyle salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla iki binada karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kaman İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca da Savcılı Ebeyit Köyü Kapaklı Mahallesinde karantina tedbiri uygulanmasının kararlaştırıldığı duyuruldu.

Tedbirler kapsamında kent merkezindeki 80 dairelik 2 bina ile mahalleye girişi çıkışlar yasaklandı.

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