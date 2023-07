Çankırı'da yamaç parüşütü başladı!

Çankırı'da düzenlenen yamaç paraşütü mesafe yarışması başladı.



Çankırı Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bayramören Kaymakamlığı tarafından düzenlenen yarışma için açılış programı düzenlendi.



Güney Kalkış Pisti bölgesinde düzenlenen açılış programında konuşan Vali Abdullah Ayaz, ilin her yöresinin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için gayret gösterdiklerini söyledi.



Bayramören'in yamaç paraşütü konusunda potansiyele sahip olduğuna işaret eden Ayaz, "2015'ten beri ara verilmiş yarışmalara geçen yıl başladık. Bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Emeği geçen arkadaşlara ve katılımları için sporcularımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte bu yarışmaların gelişerek devam etmesini amaçlıyoruz. Diğer bir hedefimiz de özellikle hafta sonları bağımsız grupların gelip ilçemizde bu sporu yapmaları. Hem ilimizin hem ilçemizin tanıtımına katkıda bulunulması için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz." dedi.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak da Bayramören'in yamaç paraşütü sporu için önemli bir yer olduğuna dikkati çekti. Bölgede rüzgar yönüne göre kalkış yapılabilen kuzey ve güney pisti bulunduğunu dile getiren Ak, şöyle konuştu:



"Bu durum yamaç paraşütünü seven sporcular için önemli bir imkandır. Bayramören ilçemizde ilk yamaç paraşütü yarışması 2008'de yapılmış, yarışmaya yerli ve yabancı birçok sporcumuz katılmıştır. Bu yarışmalar 2015'e kadar devam etmiş. Türkiye'nin ilk en uzak mesafeye gidiş rekoru da Bayramören pistinden kalkan bir sporcu tarafından kırılmıştır. 2015-2021 yılları arasında yarışmalara ara verilmiş olsa da vatandaşlarımızdan ve sporcularımızdan yarışmaların yapılması yönünde talepler sürekli gelmiştir. Bu nedenle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Sayın Valimizin önderliğinde yamaç paraşütü yarışmalarına 2022'de tekrar başlanmış, bu yıl da devam edecektir."



Çankırı Sportif Havacılık Spor Kulübü Başkanı ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Ali Demir de Bayramören yamaç paraşütü yarışmalarının 10'uncusunu yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu bölgede uçmak sporcularımızı için mutluluk kaynağı. Her yarışma sonunda bölgede ilk defa uçan sporcularımızdan çok iyi dönüşler alıyoruz. Bu yarışmaların gelecek yıllarda da devam etmesi konusunda gayretlerimiz olacaktır." ifadelerini kullandı.



Bayramören Kaymakamı Fatmagül Dalmış da katılımcılara teşekkür ederek, sporculara başarılar diledi.



Yarışmaya katılmak için Almanya'dan gelen Bernd Hohlmeier ise 10 yıldan fazla süredir yamaç paraşütü yaptığı vurgulayarak, "Yakın zamanda çok sayıda yarışmaya katıldım. Üçüncü defa Bayramören'e geliyorum ve kesinlikle burayı çok seviyorum. Uçuş ve manzara anlamında müthiş bir yer." dedi.



Konuşmaların ardından Kuzey Kalkış Pisti'nden havalanan 20 paraşütçü, yarışlarda yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Çerkeş ilçesinin güneyine iniş gerçekleştirecek.