Çankaya Üniversitesi, Hatay deplasmanında galip

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Hatayspor'u 83-80 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çankaya Üniversitesi, Hatay deplasmanında galip
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20 Şubat 2022 16:55
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Hatayspor'u 83-80 yendi.

Salon: Antakya

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Abdullah İlik, Dorukhan Kalyoncu

Hatayspor: Wiley 27, Büşra Akbaş 13, Büşra Akgün, Bahar Çağlar Ökten 2, Louka 8, Jones 26, Elif Emirtekin 4

Çankaya Üniversitesi: Özge Kavurmacıoğlu 13, White 31, Dikaioulaku 4, Derin Yaya 10, Melike Tuğba Oral 2, Prince 18, İnci Güçlü 5

1. Periyot: 19-25

Devre: 43-45

3. Periyot: 68-59

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