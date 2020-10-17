Çankaya Üniversitesi Beşiktaş'ı yendi, 4'te 4 yaptı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Çankaya Üniversitesi sahasında Beşiktaş HDI Sigorta'yı 98-94 yendi.

Haber; AA
Çankaya Üniversitesi Beşiktaş'ı yendi, 4'te 4 yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ekim 2020 16:22
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Çankaya Üniversitesi sahasında Beşiktaş HDI Sigorta'yı 98-94 yendi. 

Bu sonuçla Çankaya Üniversitesi ligde 4'te 4 yaparak puanını 8'e çıkarırken, Beşiktaş HDI Sigorta ise 4 maçta 2. yenilgisini alarak 6 puan toplayabildi. 

Salon: Ankara

Hakemler: Duhan Köyiçi, Tekin Özübir, Mesut Öztürk

Çankaya Üniversitesi: Zellous 33, White 22, Gizem Yavuz 20, Bahar Öztürk 9, Talbert 14, Özge Karataş 

Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 8, Alvarez 21, Melek Uzunoğlu 2, Bradford 34, Ivankovic 12, Senay Zeybek 3, Melisa Korkmaz 8, Elif Bayram, Nisa Yalçın 6

1. Periyot: 31-27

Devre: 52-45

3. Periyot: 83-66



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için