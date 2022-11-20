Çankaya GESK, Sesi Görenler Futbol Süper Ligi'nde şampiyon!

Sesi Görenler Futbol Süper Ligi'nde 2022 sezonunun şampiyonu Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü'nü 6-1 yenmeyi başaran Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü oldu.Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda oynanan maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamlayan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, etkili oyununu ikinci yarıda da sürdürdü ve karşılaşmayı 6-1 kazandı.Bu galibiyetle Çankaya GESK, üst üste 8. kez şampiyon olmayı başardı.Kupa töreni öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Çankaya Belediyesi GESK Başkanı Yusuf Sayyıdan, şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Bu sene büyük sıkıntılar çektik, kötü başlangıç ama mutlu son oldu. Buradan desteklerini esirgemeyen Çankaya Belediye Başkanımız Sayın Alper Taşdelen'e, Ankara Milletvekilimiz ve eski başkanımız Yıldırım Kaya ve destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Mutluyuz, kelime bulamıyorum, şampiyonuz." diye konuştu.Sayyıdan, maçı kaybeden Eskişehir GESK için de "İyi bir takım, kardeş takımımız Eskişehir'e de başarılar diliyorum, centilmence bir maç oldu. Şu anda bir sporcumuz hastaneye kaldırıldı, ona da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.Çankaya Belediyesi GESK'in takım kaptanı Emrah Öcal da "Maçı 6-1 kazandık. Şampiyonluğumuz biraz zor oldu, ligin başında 2-3 sakatlığımız vardı. Şu anda lig ikincisine de 5 puan fark atarak şampiyon olduk, ikinci yıldızımızı aldık. Bu şampiyonluğu eşim ve çocuklarım Talha ile Mustafa'ya armağan ediyorum. Bu şampiyonlukta emeği geçen başta belediye başkanımız Alper Bey'e ve kulüp başkanımıza, hocamıza ve bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (TGESF) Başkanı Ayhan Yıldırım ise öncelikle Çankaya Belediyesi GESK Başkanı Yusuf Sayyıdan ve bütün ekibini canıgönülden kutladığını belirterek, şunları kaydetti:"Futbolu görmeden oynamak gerçekten zor. Büyük bir emek var, tabii ki kulüplerimize destek veren belediyelerimize de teşekkür ediyorum. Çankaya Belediyesi'nin bu 8. şampiyonluğu ancak bundan sonra da bir sonuç olması gerekiyor. Uluslararası bir turnuvaya kulüp olarak katılması düşüncesinde olduğum için görüşmeler yaptık. En azından bir Avrupa ve dünya şampiyonası olması için çok olumlu karşıladılar, inşallah önümüzdeki süreçte uluslararası bir ligimiz de olacak. Yani şampiyon olan takımımız, ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek. 8 takımımız vardı, sadece bizde uygulanan deplasmanlı lig ile çok güzel, çok heyecanlı maçlar oldu. Emek veren ligdeki bütün takımlarımızı kutluyorum. Federasyon olarak bize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz."Çankaya Belediyesi GESK, düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. Oyunculara kupayı CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ile TGESF Başkanı Ayhan Yıldırım takdim etti.