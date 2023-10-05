Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübünden TFF'ye ziyaret

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yusuf Sayyıdan ve oyuncuları, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulunu ziyaret etti.



TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, federasyonun Ankara'daki binasında gerçekleştirilen ziyarette, sporcularla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



"Sesi Görenler" adı altında marka bir lig kurulduğunu hatırlatan Gürsoy, altyapıda yaşanan eksikliklere dikkati çekti.



Gürsoy, Görme Engelliler Futbol Milli Takımı'nın 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota aldığına dikkati çekerek, "Görme engelliler futbolunda her şey mükemmel de değil. Bunu görmek lazım. Geleceği de okumak zorundayız. Sadece görme engelliler açısından söylemiyorum, ampute ve işitme engellilerde de tabana yayma konusunda büyük eksiklikler olduğunu görüyorum. Görme engellilerde, diğer engelli branşlara göre oyuncu bulmak daha da zor. Genç oyuncuları bulacak yeni planlama yapılmalı." ifadelerini kullandı.



TFF'nin 2006'dan itibaren engelli futboluna destek verdiğine işaret eden Gürsoy, milli takıma paralimpik oyunlarında başarılar diledi.



Yusuf Sayyıdan ise mili takımın 2015'te Avrupa şampiyonluğuna ulaştığını ancak bu başarıyı daha sonra sürdüremediğini dile getirdi.



Altyapıya önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Sayyıdan, "Görme engelliler futbolu bugün iyi durumda mı? Hayır, milli takım boyutunda bir an önce görme engelliler futboluna çözüm bulunamazsa, başa geri dönülecek. Türk Mili Takımı, 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti ama bundan birkaç yıl önceki anlayış devam ederse başarılı olma şansımız çok az. İnşallah milli takımımız, Avrupa şampiyonu olduğu dönemi tekrar yaşar." diye konuştu.



