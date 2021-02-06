Caner'den Çakır'a, 'Vallahi billahi bir tek Türkiye'de yapıyorsun'

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde verdiği kararlar ile tartışma yaratan Cüneyt Çakır, sarı-lacivertli futbolcu Caner Erkin'in de tepkisini çekti.



Maçın 80. dakikasında yaşanan bir pozisyondan sonra Cüneyt Çakır'a tepki gösteren Caner Erkin'in "Vallahi billahi bunları bir tek Türkiye'de yapıyorsun" sözleri ekranlara da yansıdı.



